O Bahia conseguiu um resultado histórico no Allianz Parque ao bater o Palmeiras por 1 a 0 na noite deste domingo, com gol de Kayky no apagar das luzes, aos 47 minutos do segundo tempo. A vitória premiou a postura do Tricolor, que não deixou de jogar e deu um salto para a 7ª posição do Brasileirão após a partida.

Rogério Ceni após Palmeiras x Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Em entrevista coletiva após a partida contra o Verdão, Ceni exaltou a estratégia da equipe e destacou que o planejamento não foi abandonado em nenhum momento do jogo.

- Mantivemos a estratégia, reforçamos o meio-campo na fase final e fomos premiados com um gol. Acho que não nos acovardamos em momento nenhum, jogamos sempre com a possibilidade de vencer. O empate naquele momento já era um resultado justo, e a vitória saiu numa puxada de contra-ataque, uma jogada bonita, uma tabela ali do Kayky com o Cauly - destacou.

Mérito defensivo do Bahia

Rogério Ceni também destacou a postura da defesa tricolor, que suportou a pressão do Palmeiras em alguns momentos do confronto e saiu do Allianz Parque sem ser vazada.

- Acho que nós defendemos bem, mantivemos nossa estratégia defensiva como em outros jogos. Destaco o Ramos Mingo e o David [Duarte], que fizeram uma partida excepcional. O Juba também. A linha de quatro, como um todo, foi muito bem. A dedicação de todos… não é simples, não é fácil vencer o Palmeiras aqui diante da sua torcida. Mas eu acho que fizemos um bom jogo defensivo, tivemos as nossas oportunidades. Acho que eles tiveram até mais chances, especialmente no segundo tempo.

Rogério Ceni abraça elenco após vitória contra o Palmeiras (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Rogério Ceni, porém, tem pouco tempo para comemorar e já começa a pensar na partida contra o Paysandu, marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Pará, pela terceira fase da Copa do Brasil.

- Vamos viver o dia a dia, montar uma equipe, observar a recuperação dos atletas e escolher o melhor para o jogo contra o Paysandu, que é muito importante. Sobreviver às três competições não é simples - completou o treinador.