Quem olha para a tabela do Brasileirão imagina uma partida sem sofrimentos para o Bahia contra o Sport a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), pela 18ª rodada. Mas o contexto mostra que a missão não deve ser tão tranquila assim. Não só pelas atuações do time pernambucano, que melhorou nos últimos jogos, mas um histórico negativo com longo tabu e goleadas também vai entrar em campo e pode pesar contra o Tricolor.

O Bahia é o quarto colocado da Série A, com 28 pontos, enquanto o Sport é o lanterna da competição, com cinco, e ainda sem vitórias. Mas, apesar da disparidade, o Tricolor vai ter que quebrar um jejum de 15 anos sem ganhar do time pernambucano na Ilha do Retiro e superar goleada recente para manter o embalo no Brasileirão.

Logo tabu do Bahia

Jogadores do Sport comemoram gol contra o Bahia (Foto: Rafael Bandeira / Sport)

O último jogo contra o Sport, em Pernambuco, que o Tricolor conseguiu vencer foi há quase 15 anos, no dia 25 de setembro de 2010. Naquele dia, Diego Corrêa e Morais marcaram os gols da vitória do Bahia por 2 a 1 na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada da Série B.

De lá para cá, foram 11 jogos entre as equipes em terras pernambucanas, com três empates e oito vitórias do Sport. Só um desses jogos foi disputado na Arena Pernambuco, em 2021, quando o Leão da Ilha ganhou por 1 a 0, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

O último golpe

Por sinal, a partida mais recente entre Sport e Bahia na Ilha do Retiro entrou para a história. Em confronto pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2023, o Rubro-Negro dominou o Tricolor de Renato Paiva e aplicou uma memorável goleada por 6 a 0, no dia 22 de fevereiro. Os gols foram marcados por Jorginho, Vágner Love (2x), Sabino e Luciano Juba (2x), que hoje defende as cores do time baiano.

Juba bate pênalti contra o Bahia (Foto: Rafael Bandeira/Sport)

O Tricolor, então, terá a chance de se redimir na Ilha do Retiro neste sábado, com o momento a seu favor, mas um histórico pouco agradável.

