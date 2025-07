Na tentativa de construir um placar mais elástico contra o Retrô na noite da última quarta-feira, na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni acionou alguns atletas do time titular no segundo tempo, mas pouco adiantou. Além de sair com a vantagem mínima de 3 a 2, o Tricolor ainda perdeu Erick Pulga com suspeita de lesão, uma das principais peças do time nesta temporada.

Pulga entrou em campo aos 27 minutos do segundo tempo, mas aos 40 sentiu dores e saiu de maca do gramado. Há uma suspeita de lesão, mas o atleta ainda vai passar por exames nesta quinta-feira. Na reta final o jogo, o Bahia ficou com um jogador a menos, porque tinha feito todas as substituições possíveis.

— Teve o Pulga, espero que não seja nada grave, mas é pouco provável ter ele contra o Sport. As opções vão encurtando. Está começando a ficar no limite, mas vamos tentando buscar soluções para o que vai acontecendo. Vamos buscar uma solução para o lugar do Pulga contra o Sport e possivelmente para outras rodadas — explicou Rogério Ceni em entrevista coletiva depois do jogo contra o Retrô.

Erick Pulga, inclusive, é o atleta com mais jogos no time em 2025 (40) e o vice-artilheiro do Bahia, com oito gols.

Opções de Ceni para suprir ausência de Pulga

Titular absoluto, Erick Pulga pode deixar uma lacuna no ataque do Bahia caso não tenha condições de jogo contra o Sport. Rogério Ceni até falou, em coletiva depois da partida contra o Juventude, que o time precisa de peças para as beiradas, em especial para o lado esquerdo, onde Pulga joga.

O substituto natural dele seria o jovem Ruan Pablo, de 17 anos, mas ele também se recupera de lesão. Assim, Ceni pode improvisar atletas como Luciano Juba, Lucho Rodríguez, Tiago ou Michel Araújo, trazer jogadores que jogam na ponta direita para a esquerda, a exemplo de Kayky e Ademir, ou até mesmo mudar o esquema de jogo, como ele fez contra o Retrô, em que escalou apenas dois atacantes (Lucho e Kayky) e deixou Cauly mais avançado. Essa foi uma saída utilizada muitas vezes nesta temporada em partidas com um time misto ou alternativo.

— Sobre a lesão, não sei qual é o grau. Amanhã vamos fazer exames, na quinta ou na sexta-feira devemos saber quanto tempo ele vai ficar fora. Aí temos dois dias para encontrar uma solução. Hoje eu não sei. É a nossa busca, não temos um jogador com as características do Pulga. O mais perto seria o Ruan Pablo, que está lesionado. Vamos buscar uma solução, uma improvisação de algum atleta que gosta de jogar na direita, podemos mudar o sistema — completou.

A partida contra o Sport está marcada para as 16h deste sábado (horário de Brasília) na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série A.