O Bahia sofreu para vencer o Retrô por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, em um confronto que tinha tudo para ser tranquilo na Arena Fonte Nova, pelo primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Mas o time pernambucano lutou e, mesmo depois dos gols de Lucho Rodríguez (2x) e Willian José, correu atrás para diminuir e seguir vivo na competição. No fim, muitas vaias e críticas da torcida.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista coletiva depois do jogo, o técnico Rogério Ceni criticou o exagero da torcida nas cobranças a alguns atletas, como o lateral-esquerdo Iago Borduchi, que ficou devendo nesta quarta-feira.

— Todos aqui já são bem rodados, Iago já jogou fora do país. O futebol está cada vez mais intolerante, as pessoas não entendem que é um ser humano que está ali. Com quatro minutos vaiaram o Iago, eu não acho que isso vai ajudar ele. Acho que os jogadores têm força mental, tentam se manter bem. É normal ter oscilações, alguns problemas são inerentes ao jogo de futebol — apontou.

continua após a publicidade

Os torcedores também não pouparam críticas a Ronaldo, que falhou na saída de bola e "entregou" o primeiro gol do Retrô, ainda na etapa inicial. Ex-goleiro, Ceni amenizou a situação e afirmou que o lance foi uma infelicidade.

— Se fosse pela especulação, a gente já teria uns cinco goleiros aqui. O lance é uma infelicidade. E antes teve uma tomada de decisão errada, Gabriel poderia ter feito um passe melhor, depois o Ramos Mingo. Ronaldo poderia ter tido um pouco mais de calma, tentou um passe muito arriscado, deu azar. O gol desestabilizou o time um pouco naquele momento, perdemos ali dez minutos de concentração.

continua após a publicidade

Rogério Ceni em entrevista coletiva pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Redenção de Lucho no Bahia

Se para alguns a noite não foi boa, a partida contra o Retrô serviu para Lucho Rodríguez virar de vez a chave e voltar aos trilhos como atacante do Bahia. Depois de quebrar uma seca de quatro meses no último domingo, o atacante uruguaio marcou dois gols em sequência nesta quarta e foi fundamental para colocar o Tricolor em vantagem por vaga nas quartas de final.

— O Lucho é mais na dele, mais introvertido, conversa mais com os outros estrangeiros. Mas ele não deixa de ser esforçar, uma das grandes valências dele é a pressão que faz na saída de bola do adversário, e assim fez o gol hoje. Mas é um jogador jovem, fora do país, tem muita coisa na cabeça. Em dois jogos ele fez mais gols do que nos últimos 20, e jogando na mesma função que jogava no ano passado — afirmou Ceni depois da vitória do Bahia.

O Bahia agora tem dois dias de preparação antes da partida contra o Sport, marcada para as 16h deste sábado (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão. O confronto de volta contra o Retrô está marcada para as 19h30 da próxima quarta, na Arena Pernambuco.