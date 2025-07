O Bahia fez valer o favoritismo contra o Retrô na noite desta quarta-feira, mas teve dificuldades para vencer por 3 a 2 na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols do Tricolor foram marcados por Lucho Rodríguez (2x) e Willian José. Agora, a equipe de Rogério Ceni tem a vantagem do empate no jogo da volta para avançar às quartas de final.

Em entrevista coletiva após a vitória do Bahia contra o Retrô, o técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho do time na Arena Fonte Nova e destacou o comportamento da equipe, que teve dificuldades no último terço do campo para criar uma vantagem maior nesta quarta-feira (assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni após o jogo do Bahia no vídeo acima).

O Bahia agora tem dois dias de preparação antes da partida contra o Sport, marcada para as 16h deste sábado (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O próximo confronto entre Bahia e Retrô está marcado para as 19h30 da quarta-feira que vem (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, e o Bahia tem a vantagem do empate para se classificar às quartas de final. Caso o time pernambucano vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

✅ Ficha técnica de Bahia x Retrô

BAHIA 3 X 2 RETRÔ

OITAVAS (IDA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de julho, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Lucho Rodríguez, 18'/1ºT e 19'/1ºT, Willian José, 33'/2ºT (Bahia); Diego Guerra, 32'/1ºT, Mascote, 41'/2ºT (Retrô);

🟨 Cartões amarelos: Mike (Retrô); Acevedo (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 29.308;

💸 Renda: R$ 759.650,00.

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Nestor (Jean Lucas), Michel Araújo (Everton Ribeiro) e Cauly (Willian José); Kayky (Ademir) e Lucho Rodríguez (Erick Pulga).

RETRÔ (Técnico: Itamar Schülle)

Volpi; Eduardo Porto (Júnior Fialho), Robson, Rayan Ribeiro e Salomão (João Lucas); Iba Ly, Richard Franco, Diego (Maike/Radsley) e Gledson; Vágner Love (Mascote) e Tales (Rômulo).