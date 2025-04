Este início de temporada foi cruel com o Bahia, que precisou administrar o elenco para disputar quatro competições diferentes. Neste momento, a equipe comandada por Rogério Ceni tem três torneios nos radar (Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil), mas a sequência de jogos com um intervalo de, no máximo, quatro dias não dá trégua e obriga o treinador a fazer constantes alterações na escalação.

Rogério Ceni em partida contra o Ceará Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Desde o empate contra o Corinthians, no dia 30 de março, que marcou o início do Campeonato Brasileiro, Rogério Ceni não repetiu mais a escalação titular do Bahia. De lá para cá, foram outros seis jogos, com três empates, duas vitórias e uma derrota.

As alterações mais bruscas promovidas pelo treinador, inclusive, foi na vitória suada contra o Ceará, na última segunda-feira. Em relação ao jogo anterior, contra o Cruzeiro, foram oito mudanças no onze inicial. Em entrevista coletiva após a partida, Ceni justificou a decisão de mudar quase todo o time.

- A gente joga a cada menos de 70 horas e precisamos distribuir, se não, não vamos sobreviver. Rodamos o time e conseguimos vencer, foi importante. Vamos seguir nessa toada para tentar sobreviver a essa sequência muito pesada de jogos - afirmou o treinador.

Lucho Rodríguez trabalha na academia Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Além da sequência de partidas, cabe destacar também o alto número de lesões do time do Bahia. Neste momento são quatro jogadores no departamento médico (Kanu, Gabriel Xavier, Ronaldo e Arias), mas esse número já chegou a sete simultâneos nas últimas semanas.

Partida Escalação (mudanças em negrito) Bahia 1 x 1 Corinthians (Brasileirão) Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez Bahia 1 x 1 Internacional (Libertadores) Ronaldo; Santi Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Santos 2 x 2 Bahia (Brasileirão) Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Cauly e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Luciano Rodríguez. Nacional 0 x 1 Bahia (Libertadores) Ronaldo; Arias, Kanu, David Duarte e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez Bahia 1 x 1 Mirassol (Brasileirão) Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e William José Cruzeiro 3 x 0 Bahia (Brasileirão) Ronaldo; Arias, Ramos Mingo, Fredi e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Erick e Cauly; Erick Pulga e William José Bahia 1 x 0 Ceará (Brasileirão) Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Erick, Nestor e Cauly; Ademir e Lucho Rodríguez.

O perfil das mudanças na escalação do Bahia

Os setor mais modificado neste recorte de tempo é a defesa. Em todos esses jogos algum zagueiro ou lateral deu lugar a outro companheiro de time. O revezamento mais comum na escalação do Bahia foi entre Gilberto e Santi Arias na lateral direita, posição que ainda não tem dono.

Gilberto treina com a camisa do Bahia Foto: Letícia Martins / EC Bahia

No meio-campo e ataque as alterações também foram constantes, principalmente nas trocas de Cauly por Ademir, e vice-versa. A depender do estilo de jogo proposto pelo Bahia, Ceni deixava o meia em campo ou colocava o atacante para buscar mais profundidade no setor ofensivo.

Próximos jogos

Mais mudanças são esperadas nas escalações do Bahia, já que a maratona de jogos ainda está longe de acabar. A equipe continua com a sequência pesada de jogos até o início de junho, quando os campeonatos dão uma trégua para a Data Fifa e o Mundial de Clubes. Até lá o Tricolor também entra em campo pela Copa do Brasil, nova competição para o calendário recheado da equipe em 2025.

Enquanto o sonhado intervalo não chega, o Tricolor foca na partida marcada para as 21h desta quinta-feira (horário de Brasília), contra o Atlético Nacional (COL), na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.