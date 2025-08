O Bahia fecha, nesta sexta-feira, a preparação para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Bahia

O elenco inicia as atividades às 10h30 (de Brasília) no CT Evaristo de Macedo e embarca, ainda nesta sexta, para Recife, palco do jogo de sábado. A bola rola na Ilha do Retiro às 16h.

+ Mercado da bola: bastidores do interesse do Bahia por Gustavo Nunes, do Brentford

Santiago Arias em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Mutirão para associação

Segue nesta sexta-feira, das 9h às 18h, o mutirão para os sócios do Bahia que desejam migrar para o plano Esquadrão na Fonte, que, entre outros benefícios, tem prioridade no check-in para as partidas na Arena Fonte Nova. A ação é destinada exclusivamente aos torcedores que já têm os planos Esquadrão de Aço e Esquadrão da Sorte.

Mais de dois mil sócios aproveitaram a ação, que começou na última quinta, e migraram para o plano Esquadrão na Fonte. Os setores Cadeira Norte, Cadeira Leste e Cadeira Especial, inclusive, estão esgotados. O mutirão continua nesta sexta, com atendimento presencial no CAS (Centro de Atendimento ao Sócio) da Fonte Nova, das 9h às 18h.

Promoção mês dos pais

Desta sexta a domingo, os sócios do Bahia terão 20% de desconto em toda a loja do clube, enquanto não-sócios terão 10%. A promoção também válida para a loja online, mas não cumulativa com outros descontos vigentes, nem para a recém-lançada camisa do Superman.

Ingressos Sport x Bahia

A venda de ingressos para a torcida visitante na Ilha do Retiro começou na última quinta e segue aberta, exclusivamente pela internet. O preço da inteira é R$ 120 (meia de R$ 60).

Sub-20

O time sub-20 do Bahia encerra, nesta sexta, a preparação para a semifinal do Campeonato Baiano, contra o Atlético de Alagoinhas. A partida de ida está marcada para as 19h deste sábado (horário de Brasília), no Carneirão.

Próximos jogos do Bahia

Sport x Bahia (16h do dia 02/08) - 18ª rodada do Brasileirão; Retrô x Bahia (19h30 do dia 05/08) - jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Bahia x Fluminense (21h do dia 09/08) - 19ª rodada do Brasileirão; Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão. Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) - Semifinal da Copa do Nordeste

