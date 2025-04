O Palmeiras perdeu para o Bahia por 1 a 0, neste domingo (27), jogando dentro do Allianz Parque. Após a partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o jornalista Felippe Facincani soltou o verbo e criticou muito a equipe comandada por Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Em live pós jogo no Canal do Facincani, o jornalista destacou que o time do Palmeiras abusou de bolas levantadas na área, como vinha fazendo no Campeonato Paulista. Veja abaixo a fala do Facincani sobre a derrota do Palmeiras.

-Hoje o Palmeiras atuou nível Campeonato Paulista. Inexplicável. Futebol paupérrimo, um time que viveu de cruzamentos o jogo inteiro. Um Palmeiras que só se resumiu em tentar jogar pelas laterais e bumba meu boi para área.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ainda segundo Facincani, Rogério Ceni, técnico do Bahia, teve mérito em entender o tipo de jogo que o Palmeiras faria no Allianz Parque.

-O time em nenhum momento tentou se criar diante de 3, 4 jogadores montados ali na frente da zaga do Bahia. Rogério Ceni sabia que o Palmeiras era um time que muitas vezes jogava por dentro, e o Palmeiras abdicou justamente de tentar quebrar essa marcação do Bahia jogando de forma inteligente.

Como foi a derrota do Palmeiras para o Bahia

O primeiro tempo no Allianz Parque foi bastante equilibrado e movimentado. Quem finalizou com perigo pela primeira vez foi Jean Lucas, do Bahia. Na sequência, o Palmeiras respondeu com Maurício, que bateu da marca do pênalti, mas mandou para fora.

continua após a publicidade

Destaque do último jogo do Verdão, contra o Bolívar, foi a vez de Flaco López aparecer com perigo. O centroavante arriscou rasteiro a longa distância e viu a bola sair com perigo do lado direito da meta de Marcos Felipe. O adversário respondeu com Erick Pulga, que ficou cara a cara com Weverton, mas bateu em cima do palmeirense.

SP - SAO PAULO - 27/04/2025 - BRASILEIRO A 2025, PALMEIRAS X BAHIA - Mauricio jogador do Palmeiras durante partida contra o Bahia no estadio Arena Allianz Parque pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Fabio Giannelli/AGIF

Enquanto o Palmeiras tentava encontrar espaço para criar jogadas, o Bahia apostava em longos lançamentos em busca dos atacantes. E a melhor chance do jogo aconteceu aos 28 minutos, quando Facundo Torres fez linda jogada individual pela esquerda, cortou para o meio e cruzou para Maurício desviar no meio da área. Flaco López finalizou dentro da área e viu a bola tirar tinta da trave.

Percebendo o fraco primeiro tempo do Verdão, Abel Ferreira mudou na volta para o segundo tempo, colocando Estêvão e Vitor Roque na equipe. Apesar de deixar o time mais ofensivo, quem teve a primeira melhor chance foi o Bahia, quando Willian José obrigou Weverton a fazer boa defesa e viu a bola ainda acertar a trave antes de sair.

➡️Craque Neto elege pior jogador do Corinthians em derrota para o Flamengo

Pouco tempo depois, foi a vez de Paulinho entrar na vaga de Maurício. Com o "trio ideal" de Abel Ferreira em campo, o Palmeiras mostrou uma postura mais agressiva. No minuto seguinte, quase o Verdão abre o placar. Paulinho tabelou com Estêvão pela direita e cruzou para o meio da área. Flaco López cabeceou e a bola passou perto da meta.

Não demorou para Vitor Roque quase deixar o dele. Estêvão fez boa jogada individual com direito a caneta no adversário e cruzou. O camisa 9 pegou de primeira e Erick salvou em cima da linha. Nos minutos finais, Estêvão teve chance e Vitor Roque foi derrubado perto da área, mas o Verdão não aproveitou a cobrança de falta perigosa. Aos 47 veio o balde de água fria para os quase 30 mil torcedores presentes na arena palmeirense. Kayky marcou e garantiu a vitória dos baianos.