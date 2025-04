Bahia vence com gol no fim, e Palmeiras perde a liderança do Brasileirão

O Palmeiras tentou, mas não conseguiu vencer o Bahia na noite deste domingo (27), no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e viu a liderança escapar após sofrer gol de Kayky nos acréscimos. O resultado encerrou a série de sete vitórias seguidas do time de Abel Ferreira nas competições que disputa atualmente. Com 13 pontos no Nacional, o Verdão viu o Flamengo assumir a ponta da tabela, enquanto o Bahia é o sétimo colocado com nove pontos.

O técnico Abel Ferreira fez algumas mudanças no time que entrou como titular. O volante Richard Ríos, que não viajou para enfrentar o Bolívar no último jogo, começou entre os 11. Por outro lado, Estêvão, Paulinho e Vitor Roque iniciaram o duelo entre os reservas. Na frente, Facundo Torres, Maurício e Fláco López eram as opções.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo no Allianz Parque foi bastante equilibrado e movimentado. Quem finalizou com perigo pela primeira vez foi Jean Lucas, do Bahia. Na sequência, o Palmeiras respondeu com Maurício, que bateu da marca do pênalti, mas mandou para fora.

Destaque do último jogo do Verdão, contra o Bolívar, foi a vez de Flaco López aparecer com perigo. O centroavante arriscou rasteiro a longa distância e viu a bola sair com perigo do lado direito da meta de Marcos Felipe. O adversário respondeu com Erick Pulga, que ficou cara a cara com Weverton, mas bateu em cima do palmeirense.

Enquanto o Palmeiras tentava encontrar espaço para criar jogadas, o Bahia apostava em longos lançamentos em busca dos atacantes. E a melhor chance do jogo aconteceu aos 28 minutos, quando Facundo Torres fez linda jogada individual pela esquerda, cortou para o meio e cruzou para Maurício desviar no meio da área. Flaco López finalizou dentro da área e viu a bola tirar tinta da trave.

Percebendo o fraco primeiro tempo do Verdão, Abel Ferreira mudou na volta para o segundo tempo, colocando Estêvão e Vitor Roque na equipe. Apesar de deixar o time mais ofensivo, quem teve a primeira melhor chance foi o Bahia, quando Willian José obrigou Weverton a fazer boa defesa e viu a bola ainda acertar a trave antes de sair.

Pouco tempo depois, foi a vez de Paulinho entrar na vaga de Maurício. Com o "trio ideal" de Abel Ferreira em campo, o Palmeiras mostrou uma postura mais agressiva. No minuto seguinte, quase o Verdão abre o placar. Paulinho tabelou com Estêvão pela direita e cruzou para o meio da área. Flaco López cabeceou e a bola passou perto da meta.

Não demorou para Vitor Roque quase deixar o dele. Estêvão fez boa jogada individual com direito a caneta no adversário e cruzou. O camisa 9 pegou de primeira e Erick salvou em cima da linha. Nos minutos finais, Estêvão teve chance e Vitor Roque foi derrubado perto da área, mas o Verdão não aproveitou a cobrança de falta perigosa. Aos 47 veio o balde de água fria para os quase 30 mil torcedores presentes na arena palmeirense. Kayky marcou e garantiu a vitória dos baianos.

O que vem por aí?

Agora o Verdão vira a chave e volta suas forças para a estreia na Copa do Brasil. O time de Abel Ferreira enfrenta o Ceará na próxima quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), no Castelão. Pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (4), às 16h, o duelo será contra o Vasco, pela sétima rodada, no Mané Garrincha.

Foto: Fabio Giannelli/AGIF

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 0 BAHIA

6ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gol: Kayky (47'/2ºT) (0-1);

🟨 Cartões amarelos: Flaco López (PAL); xxxx (BAH)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Benedetti, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Lucas Evangelista), Richard Ríos (Emi Martinez) e Felipe Anderson (Vitor Roque); Maurício (Paulinho), Facundo Torres (Estêvão) e Flaco López.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre (Acevedo), Everton Ribeiro (Erick); Ademir (Kayky), Erick Pulga (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO);

🖥️VAR: Wagner Reway (ES).