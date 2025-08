Em duelo de opostos no Brasileirão, Sport e Bahia se enfrentam a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), pela 18ª rodada, na Ilha do Retiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere.

O Tricolor está na quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, enquanto o Rubro-Negro é o lanterna, com cinco.

Onde assistir

Como chega o Sport?

Sem vencer há 18 jogos, o Sport recebe o Bahia em clássico nordestino para tentar sair vitorioso pela primeira vez depois de quatro meses e ganhar respiro na luta contra o rebaixamento. O Leão da Ilha até melhorou o desempenho nos últimos três jogos, contra Botafogo, Vitória e Santos, mas somou resultados frustrantes que só aumentaram o calvário do time. O último deles foi um empate em casa por 2 a 2 com o Peixe depois de ficar com 2 a 0 de vantagem.

Agora o Sport vira a chave e foca no Bahia, que não tem um bom histórico na Ilha do Retiro. O Leão, no entanto, não conta com Lucas Lima, uma das referências do time, que cumprirá suspensão depois de receber o terceiro cartão amarelo contra o Santos. Os substitutos naturais do camisa 10 são Hyoran ou Rodrigo Atencio. Já o lateral Hereda e o meia Sérgio Oliveira se recuperam de lesão e também devem desfalcar o time.

Romarinho em treino do Sport (Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife)

Como vem o Bahia?

Já o Bahia vive um momento mais estável e briga para se manter no G-4 do Campeonato Brasileiro. A equipe treinada por Rogério Ceni vem de duas vitórias seguidas, contra Juventude e Retrô, esta última pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.

O Bahia deve ter o retorno do volante Rezende e do atacante Tiago, que se recuperaram de lesão e treinaram normalmente com o grupo.

Já os zagueiros Fred e Kanu, além do volante Erick, seguem em tratamento e não têm data para retorno. Quem também não deve entrar em campo é o atacante Erick Pulga, que saiu machucado do jogo contra o Retrô e ficou na fisioterapia no treino da última quinta. Ele espera resultado dos exames para saber se teve lesão.

Tiago treina normalmente pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Prováveis escalações

SPORT (Técnico: Daniel Paulista):

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon, Igor Cariús; Christian Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Chrystian Barletta (Romarinho), Matheusinho, Derik Lacerda (Ignacio Ramírez).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo (Marcos Felipe); Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky (Cauly ou Lucho Rodríguez) e Willian José.