O Bahia está definido para a partida de logo mais contra o Ceará, pela quinta rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h desta segunda (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, e os torcedores vão ver uma versão diferente do Bahia em campo devido ao alto número de desfalques por problemas físicos. São oito mudanças ao todo, com retornos de dois atletas que estavam machucados e novidades em todos os setores.

Nestor em treino do Bahia Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Em relação ao time que enfrentou o Cruzeiro na última quinta-feira, Rogério Ceni promoveu as entradas de Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Iago Borduchi, Acevedo, Nestor, Ademir e Lucho Rodríguez.

Mesmo com cinco atletas no departamento médico, o treinador conta com Rodrigo Nestor e Iago Borduchi, que voltaram à lista de relacionados após se recuperarem de problemas físicos e estão entre os titulares.

Por outro lado, o Bahia sofreu os desfalques do goleiro Ronaldo e do lateral Santiago Arias, que saíram durante a partida contra o Cruzeiro por conta de estiramento muscular. Além deles, Gabriel Xavier e Kanu se recuperam de lesão na panturrilha, este último com quadro mais grave, e Michel Araújo passa por transição física. Já William José ficou de fora desta partida contra o Vozão devido a um cansaço muscular.

Michel Araújo durante transição física Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Escalação de Bahia e Ceará

Diante desse cenário, o Bahia de Rogério Ceni terá a seguinte escalação: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Erick, Nestor e Cauly; Ademir e Lucho Rodríguez.

Já o Ceará de Léo Condé vai a campo da seguinte forma: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Aylon.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X CEARÁ

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: segunda, 21 de abril, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir Bahia x Ceará ao vivo: Premiere e Sportv;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes (RS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

