O Bahia está definido para encarar o Bragantino logo mais às 19h (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão, a última antes da parada para o Mundial de Clubes. A grande novidade na escalação é a volta de Ademir ao time titular na vaga de Cauly.

Rogério Ceni dá indícios de que vai voltar a fazer o revezamento entre Cauly e Ademir na escalação e escolheu o camisa 7 para a partida desta noite, depois de boa atuação contra o Náutico. Vale lembrar que Ademir ficou quase um mês parado por conta de uma lesão muscular no início de maio e voltou a atuar na partida contra o São Paulo, pela 11ª rodada do Brasileirão.

A outra novidade é Iago Borduchi, que está no banco de reservas após se recuperar de fratura no nariz. Já Rezende, de volta depois de lesão na lombar, não aparece entre os relacionados.

O treinador, por outro lado, segue sem contar com Erick, que deve ficar quatro meses fora devido a uma lesão na coxa direita, e Kanu, em recuperação de lesão na panturrilha.

Treino do Bahia na Cidade Tricolor (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Escalação de Bahia e Bragantino

Diante disso, a escalação do Bahia contra o Bragantino é a seguinte: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Já o Bragantino vem com a seguinte equipe: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon e Lucas Barbosa; Vinicinho e Sasha.

Se vencer a partida, o Tricolor vai passar todo o período da parada para o Mundial de Clubes no G-6 do Brasileirão, com 21 pontos, dois a menos que o Bragantino.