Everton Ribeiro comandou o meio-campo do Bahia, Jean Lucas marcou dois gols e Ademir fez a diferença no ataque. Mas quem de fato saiu aliviado na noite do último domingo com a vitória por 3 a 0 diante do Juventude foi o uruguaio Lucho Rodríguez, que voltou a balançar as redes depois de quatro meses de seca.

Lucho tem 22 anos e chegou ao Bahia no ano passado com pompas de maior contratação da história do clube, já que a diretoria desembolsou mais de R$ 65 milhões para tirá-lo do Liverpool (URU). Mas, de março até o último domingo, ele vivia sucessivos pesadelos com a camisa tricolor a cada apito do árbitro para encerrar os jogos.

— É muito difícil, o atacante sempre quer fazer gols. Para mim era muito difícil não poder ajudar a equipe com gols. Mas hoje estou muito feliz pelo apoio da torcida, é muito importante para os jogos que vêm. É importante para o atacante fazer gols, ainda mais agora nesta fase em que estamos brigando pelas primeiras posições. Sempre importante marcar, agora eu fiquei mais leve — destacou o atacante em entrevista ao canal Premiere.

Momento do gol de Lucho Rodríguez (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Centroavante promissor e frequentemente convocado pela seleção uruguaia, o jovem não conseguia cumprir a principal função para a qual foi contratado: fazer gols. Eram exatos 23 jogos e mais de quatro meses sem balançar as redes. O último gol dele tinha sido no dia 26 de março, na vitória por 3 a 2 contra o Ceará na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

Mas a má fase foi embora no último domingo, quando Lucho, que entrou aos 22 minutos do segudo tempo, recebeu ótimo passe de Kayky na área e mandou um chute forte, no meio do gol, para vencer o goleiro Gustavo aos 47 minutos do segundo tempo.

Quem também comemorou o gol do centroavante foi o técnico Rogério Ceni, que destacou o companheirismo dos atletas com Lucho Rodríguez em um momento difícil da carreira.

— Sobre o Lucho, a gente fica feliz por ele voltar a marcar. Acho que o atacante precisa de gols para ganhar confiança. Ele entrou centralizado, atacou bem o espaço e finalizou bem. É natural o jogador ficar um pouco para baixo quando não faz gols, então foi importantíssimo ele marcar, ainda mais faltando pouco mais de um minuto para acabar o jogo. Fico feliz, acho que todos demonstraram alegria, porque ele tira um peso grande das costas. Que seja o primeiro de muitos, numa retomada dele com o grupo.

— A amizade e a relação entre os jogadores são muito boas. Claro que isso ganha mais valor com as vitórias. Mas mesmo nos momentos ruins, a gente tenta não deixar ninguém para trás. Vi o Lucho emocionado, vi pela TV no vestiário ele ainda no campo com semblante emocionado — completou.

Lucho Rodríguez agradece apoio da torcida depois de gol contra o Juventude (Foto: Rafael Rodrigues / EC Vitória)

Mensagem de Lucho aos torcedores do Bahia

Depois do jogo e aliviado por voltar a balançar as redes, o atacante fez uma publicação de agradecimento em suas redes sociais. Após o apito final, a torcida gritou o nome de Lucho nas arquibancadas da Arena Fonte Nova.

— Obrigado, Nação, por sempre acreditar em mim. Sou muito grato a vocês. Depois de uma fase difícil e estranha na minha carreira, pude comemorar um gol com vocês novamente. Tudo passa. 💙❤️

A chance para Lucho confirmar a boa fase será nesta quarta-feira, quando o Bahia enfrenta o Retrô às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.