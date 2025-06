Bahia busca vitória inédita contra o Bragantino; entenda

Bragantino e Bahia se enfrentam às 19h desta quinta-feira (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, com um tabu em jogo. O Tricolor entra em campo nesta 12ª rodada do Brasileirão em busca da primeira vitória contra o Massa Bruta em São Paulo, resultado que pode fazer o time voltar ao G-6 e se aproximar do clube paulista.

Jogadores do Bragantino comemoram gol contra o Bahia (Foto: Diogo Reis/AGIF)

Até aqui foram 17 jogos disputados longe de Salvador, com 10 vitórias do Bragantino e sete empates. O último jogo entre as duas equipes, pela 25ª rodada da Série A do ano passado, foi justamente em Bragança Paulista e, claro, o Massa Bruta venceu por 2 a 1 com gols de Douglas Mendes e Gustavinho, já nos acréscimos do segundo tempo.

Os dois times já se enfrentaram pelas séries A, B e C, mas a pior sequência do Bahia contra o Bragantino foi de 2008 a 2020, quando quase todos os jogos foram pela Série B, e o Tricolor perdeu seis partidas seguidas neste recorte, sem marcar um gol sequer e com 16 sofridos.

O que está em jogo na partida entre Bragantino e Bahia?

Everton Ribeiro encara jogadores do Bragantino (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Se o histórico em Bragança não ajuda, cabe ao Bahia se apegar ao retrospecto em casa, já que nunca perdeu para o Massa Bruta em Salvador. Se conseguir o feito inédito nesta quinta-feira, o Tricolor chega a 21 pontos e vai para a pausa do Mundial no G-4, já que nem Fluminense, Botafogo, Flamengo e Palmeiras jogam na rodada.

De quebra, o Bahia pode encostar no Bragantino, que é o terceiro colocado, com 23 pontos, e se consolidar de vez como clube que chega para mirar o G-4 do Brasileirão.

