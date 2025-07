Depois de três jogos sem vencer (dois empates e uma derrota), o Bahia reencontrou o caminho dos três pontos ao bater o Juventude por 3 a 0 na noite deste domingo, na Arena Fonte Nova. Com dois gols de Jean Lucas e um de Lucho Rodríguez, o Tricolor chegou aos 28 pontos e voltou ao G-4 nesta 17ª rodada. Um dos fatores que mais chamaram a atenção na escalação do time foi a troca do goleiro Marcos Felipe por Ronaldo.

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista coletiva depois da partida, o técnico e ex-goleiro Rogério Ceni explicou a decisão de trocar os atletas e elogiou a atuação de Ronaldo pelo Bahia.

— Eu joguei nessa posição e sei como é difícil para o goleiro sentir que o torcedor está desconfiado. O Marcos é forte mentalmente, treina bem, mas achei que era o momento de dar uma oportunidade ao Ronaldo. Conversei com o Marcos por mais de uma hora antes da pré-eleção. Isso não quer dizer que ele não volte — iniciou Ceni.

— Foi uma decisão para evitar que a situação ficasse desagradável. São dois grandes goleiros. Hoje foi o Ronaldo, que fez um bom jogo, embora não tenha sido tão exigido. Trabalhou bem com os pés. Foi uma decisão de momento, um pouco de feeling também — completou.

Vale destacar que Marcos Felipe é contestado frequentemente pela torcida do Bahia e sua titularidade foi questionada mais uma vez depois de falha na derrota para o América de Cali, na última terça-feira, pela Sul-Americana.

Rogério Ceni, ex-goleiro, em entrevista coletiva pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Ceni aponta necessidade de reforço no Bahia

Diferente da posição de goleiro, o Bahia carece de opções pelas pontas, setor que pertence, atualmente, a Pulga e Ademir. O camisa 7, inclusive, deu bela assistência para o primeiro gol de Jean Lucas contra o Juventude. Mas o "Fumacinha" não tem uma sombra no elenco. Tanto é que, quando Rogério Ceni resolve trocá-lo por outro jogador, normalmente ele aciona Cauly, que é um meia mais armador e não joga pelas pontas, o que modifica o esquema de jogo do time.

O treinador afirmou que o Bahia está no mercado em busca de um atleta para a posição, mas pediu cautela na escolha.

— Na frente, sabemos que precisamos de mais uma peça. O Cadu [diretor de futebol] tem tentado bastante, mas não podemos trazer qualquer jogador. Tem que ser alguém que venha para disputar com o Pulga, com o Ademir, no mínimo em igualdade de condições. Hoje, está tudo muito caro. Então, se for para investir, que seja num jogador que realmente agregue.

— A gente sofre nessa função, especialmente no lado do Pulga. O Michel, por exemplo, entrou hoje, mas não é exatamente a dele. O Caíque gosta do lado oposto, o Lúcio também. E para o lado direito, sentimos um pouco de falta. Além disso, temos três atacantes pendurados: o William, o Pulga e o Ademir. Estamos no limite. Esperamos poder contar com mais um jogador em breve para essa função — alertou.

O Bahia agora vira a chave do Campeonato Brasileiro e volta as atenções para a Copa do Brasil. Os comandados de Rogério Ceni enfrentam o Retrô às 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. A equipe só retorna a campo no Brasileirão às 16h do próximo sábado, quando visita o Sport na Ilha do Retiro.