O Bahia entra em campo às 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, para tentar confirmar o favoritismo contra o Retrô e pavimentar o caminho rumo às quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor, inclusive, quer manter o padrão dos anos anteriores e se consolidar como um dos postulantes ao título do mata-mata nacional.

Vale lembrar que o Bahia chegou às quartas de final da Copa do Brasil nas últimas duas temporadas e tem tudo para repetir a dose neste ano. Tanto em 2023 quanto em 2024, o time começou a jogar ainda na primeira fase até ser eliminado por Grêmio e Flamengo, respectivamente.

Essas campanhas, inclusive, reforçaram o tabu da equipe, que nunca chegou às semifinais da Copa do Brasil. Em nove participações nas quartas de final, o Bahia foi eliminado em todas.

1989: Grêmio ❌

1990: Flamengo ❌

1999: Juventude ❌

2002: Atlético-MG ❌

2012: Grêmio ❌

2018: Palmeiras ❌

2019: Grêmio ❌

2023: Grêmio ❌

2024: Flamengo ❌

Bahia e Flamengo, na Arena Fonte Nova, pelas quartas da Copa do Brasil 2024 (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Campanha do Bahia na Copa do Brasil

De volta ao presente, o Bahia precisa, primeiro, passar pelo Retrô para chegar às quartas e tentar realizar o sonho de ficar entre os quatro melhores da competição. Apesar de enfrentar o time considerado "azarão", a equipe pernambucana pode oferecer dificuldades e quer fazer história com a primeira classificação às quartas de final, apesar do momento de turbulência.

Diferente de 2023 e 2024, o Tricolor chega às oitavas com menos jogos na Copa do Brasil, já que inicou a atual campanha na terceira fase por ter se classificado para a Libertadores. Nos únicos dois jogos, o Bahia não teve dificuldades para superar o Paysandu e construiu 5 a 0 no agregado (1 a 0 na ida e 4 a 0 na volta).