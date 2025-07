As vendas de ingressos para a partida entre Bahia e Retrô, marcada para as 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, estão abertas. Por enquanto, os torcedores visitantes e todas as categorias de sócios do Tricolor já podem garantir as entradas. A comercialização para o público geral começa às 10h desta terça-feira, pela internet.

As vendas no site iniciaram na última quinta para sócios, mas o público geral só vai ter acesso nesta terça. A compra será exclusivamente online até às 20h30 da quarta-feira, dia do jogo, mediante o cadastro da biometria facial.

Jogadores do Bahia comemoram vitória contra o Juventude ao lado da torcida (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Preços dos ingressos para Bahia x Retrô

O Bahia disponibilizou valores promocionais para os ingressos, que variam de R$ 20 a R$ 230. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

Cadeira Superior Norte - R$ 60 (meia R$ 30);

Cadeira Superior Leste - R$ 66 (meia R$ 33);

Cadeira Norte - R$ 76 (meia R$ 38);

Cadeira Leste - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Especial Inferior - R$ 110 (meia R$ 55);

Cadeira Sudeste - R$ 80 (meia R$ 40); valor promocional limitado de R$ 40 (meia R$ 20);

Lounge Premium - R$ 230;

Lounge Criança - R$ 140;

Visitante - R$ 130 (meia R$ 65).

O que está em jogo?

As duas equipes entram em campo pelo primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de volta está marcada para as 19h30 da próxima quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Pernambuco. Para o Retrô, vale continuar fazendo história na competição nacional, enquanto o Bahia quer chegar às quartas de final pelo terceiro ano consecutivo.

