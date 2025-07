Saiba como chega o Retrô, adversário do Bahia na Copa do Brasil

Um dos clubes emergentes no futebol brasileiro, o Retrô, fundado em 2016, passou por uma ascensão meteórica nos últimos anos e chega às oitavas da Copa do Brasil como a grande surpresa do torneio. Mas a equipe pernambucana vive momento difícil na temporada e vai tentar uma virada de chave às 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília) contra o Bahia, pelo jogo de ida das oitavas, na Arena Fonte Nova.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Depois de alcançar a maior glória da sua história com o título da Série D do ano passado, o Retrô manteve-se protagonista no cenário estadual ao chegar à terceira final do Campeonato Pernambucano em três temporadas, mas amargou o terceiro vice-campeonato ao perder nos pênaltis para o Sport, na Ilha do Retiro.

Banner do Retrô após título da Série D 2024 (Foto: redes sociais)

Mas as decepções começaram com a Série C deste ano. Depois de uma oscilação inicial, o time emendou seis jogos sem vencer e se complicou na tabela. O resultado foi a queda para a zona de rebaixamento e a demissão do técnico Wíres José. Quem assumiu a vaga foi Itamar Schülle, que comandou a equipe na histórica campanha da Série D de 2024.

continua após a publicidade

Ele fez sua estreia no dia 28 de junho, quando o Retrô foi goleado pelo Londrina por 4 a 0, e ainda tenta ajustar o time. Com cinco jogos nesta nova passagem pelo clube, Itamar soma duas derrotas, dois empates e uma vitória. O Retrô é o 19º da Série C, com 13 pontos em 14 rodadas. A boa notícia é que o time chega para enfrentar o Bahia invicto há três partidas, com dois empates (CSA e Ypiranga) e uma vitória (Brusque).

Campanha do Retrô na Copa do Brasil

Jogadores do Retrô reunidos na Arena Pernambuco (Foto: redes sociais)

Diferente da Série C, a Fênix de Camaragibe fez uma campanha de superação até aqui na Copa do Brasil e conta com atletas experientes para sonhar ainda mais alto. Nomes como o atacante Vágner Love, o lateral Bruno Peres e o meia Fabinho são apostas do Retrô para surpreender o Bahia.

continua após a publicidade

— Ninguém puxa o freio contra a gente. Nossa campanha é boa dentro de casa, esse ano estamos fazendo valer muito em função do nosso torcedor. Sempre acima de 30 mil pessoas. Nós temos que tentar caminhar nessas três competições — disse Rogério Ceni, depois da vitória do Bahia contra o Juventude.

Antes de chegar às oitavas, o time bateu o Jequié por 2 a 1 na primeira fase e se classificou nos pênaltis nas duas partidas seguintes. Na primeira, ganhou do Atlético-GO por 4 a 1 depois de empatar por 1 a 1 no tempo normal e avançou à terceira fase. Já contra o Fortaleza, o Retrô segurou o empate por 1 a 1 nos jogos de ida e volta e venceu novamente nos pênaltis, por 4 a 1, em pleno Castelão.

O Retrô é adversário do Bahia nas oitavas da Copa do Brasil (Foto: redes sociais)

É com essa empolgação que o Retrô vai tentar surpreender o Bahia nesta quarta para fazer ainda mais história na Copa do Brasil. A partida de volta está marcada para as 19h30 do dia 6 de agosto (próxima quarta-feira), na Arena Pernambuco.