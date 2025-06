O Bahia teve apenas um jogador convocado para esta Data Fifa. Em má fase e com um jejum de gols que já dura mais de dois meses, o jovem Lucho Rodríguez está na lista de Marcelo Bielsa para defender o Uruguai nos próximos dois jogos das eliminatórias. Mas a escolha tem um motivo específico.

Lucho Rodríguez comemora gol contra o The Strongest (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Em conversa com o Lance!, o jornalista uruguaio Juan Pablo Romero, do El País, explicou que a decisão de convocar Lucho se dá pela carência de peças no ataque.

- Hoje em dia, sabemos que ele não está passando por um bom momento no Bahia, que está numa fase ruim, com vários jogos sem marcar, mas continua sendo um jogador importante para a seleção uruguaia - começa Juan.

- Além disso, especialmente nesta Data Fifa, o Uruguai não vai contar com dois atacantes: o titular, Darwin Núñez, que está suspenso por três jogos, e também não terá o seu suplente natural, Federico Viñas, que está lesionado. Por isso, eu acho que essa convocação também é importante para ele - analisa.

Lucho merece mais chances no Bahia e no Uruguai?

Lucho Rodríguez ao lado de Darwin Núñez em treino do Uruguai (Foto: redes sociais)

Mesmo sem demonstrar um bom futebol, é preciso compreender que Lucho Rodríguez tem apenas 21 anos e vive fase de amadurecimento no futebol brasileiro. Tudo isso sem falar da pressão natural por conta do valor recorde investido pelo Bahia para trazer o jogador, que chegou na casa dos R$ 65 milhões.

Se no time de Rogério Ceni ele passou a frequentar o banco porque não dava respostas dentro de campo, os uruguaios acham que ele merece mais tempo com a camisa celeste.

- É bastante curioso o tema do Luciano Rodríguez, porque ele é um jogador pedido pela torcida. Todos, ou a maioria, concordamos que, na seleção uruguaia, ele teve poucas oportunidades, porque, na verdade, com o Bielsa, mesmo nos momentos em que a seleção precisava de um centroavante, ele fez outras escolhas. Inclusive, chegou a colocar jogadores fora de posição. O Cristian Olivera, por exemplo, jogador do Grêmio, já atuou de centroavante e o Luciano não - finalizou.

Números de Lucho pelo Bahia em 2025:

Jogos: 30;

Minutos em campo: 1792;

Gols: 7;

Assistências: 1.

Lucho tem compromisso às 20h desta quinta-feira (horário de Brasília) quando o Uruguai visita o Paraguai no estádio Defensores del Chaco. Já na próxima terça, no mesmo horário, a Celeste recebe a Venezuela no Centenário. Ainda há dúvidas se, após deixar o Uruguai, Lucho estará novamente à disposição do Bahia para a partida do dia 12, contra o Bragantino, pela 12ª rodada do Brasileirão.

