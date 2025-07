Arias comenta possível renovação com o Bahia: ‘Espero continuar’

Um dos titulares do Bahia no empate contra o América de Cali (COL), na última terça-feira, o lateral colombiano Santiago Arias voltou a ter oportunidades no onze inicial depois de perder espaço para Gilberto. Mas além da disputa acirrada pela posição, fica a dúvida sobre uma possível renovação de contrato, já que seu vínculo com o Tricolor vai até o final deste ano.

Em conversa com os jornalistas na zona mista da Arena Fonte Nova depois do 0 a 0 da última terça-feira, Arias não deu detalhes sobre seu futuro, mas deixou claro que quer continuar no Bahia.

— Eu sempre falei que estou contente, muito feliz aqui. Eu e minha família. A torcida está me tratando muito bem, então, se for para ficar, obviamente, fico muito contente. Por agora, eu quero focar nos nossos objetivos, que são os mesmos de todos aqui. Se houver a oportunidade de continuar, ficarei muito feliz. Se não, vai ser difícil, mas espero continuar por mais tempo aqui — declarou.

Vale destacar que além Arias, Everton Ribeiro e Danilo Fernandes também estão na reta final de contrato.

Arias tem currículo recheado

Santiago Arias em treino pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Apesar de ainda brigar pela titularidade na lateral direita - e parece estar perdendo esta corrida - Santiago Arias foi titular em boa parte dos 38 jogos que fez na temporada passada, mas não conseguiu manter a regularidade durante as 15 partidas que fez até o momento em 2025.

Arias tem um currículo de respeito, com convocações pela seleção colombiana para disputar as Copas do Mundo de 2014 e 2018, três edições da Copa América (2015, 2016 e 2019) e passagens por grandes clubes europeus, como PSV, Bayer Leverkusen, Sporting e Atlético de Madrid.

