O Bahia foi superior ao América de Cali (COL) mesmo com um time misto na noite desta terça-feira, pela partida de ida dos playoffs da Sul-Americana, mas os comandados de Rogério Ceni não conseguiram transformar as estatísticas em gols e ficaram no 0 a 0 contra a equipe colombiana, para uma mistura de vaias e aplausos da torcida na Arena Fonte Nova. Bom para os Diabos Vermelhos, que jogaram por uma bola e levam o empate para casa.

A partida de volta está marcada para as 21h30 da próxima terça-feira (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero.

Bahia superior, mas placar igual

A primeira finalização perigosa do Bahia só aconteceu aos 12 minutos, em chute de Rodrigo Nestor que exigiu defesa de Soto no cantinho. Mas o domínio Tricolor na partida começou a partir do momento que o árbitro Andres Matonte soprou o apito. Com controle do jogo pelo meio e pelos lados, o time de Rogério Ceni chegava mais inteiro marcação e rondava a todo momento a área do América de Cali. Mas faltava um pouco de objetividade.

Os Diabos Vermelhos ensaiaram jogadas mais agressivas a partir dos 20 minutos, mas o Bahia ligeiramente retomou o controle das principais ações do jogo. Ainda assim, as chances de perigo eram raras. As melhores foram em finalizações de Acevedo e Erick Pulga, aos 28 e 35 minutos, mas ambas por cima da meta. Essa foi a tônica até o fechamento de um primeiro tempo sem gols, mas com estatísticas mais favoráveis ao Bahia, como posse de bola (66% x 34%) e finalizações (10 x 1).

Michel Araújo em ação contra o América de Cali na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

Tudo zerado para Bahia e América de Cali

O Bahia continuou agressivo no início do segundo tempo e, logo aos três minutos, Pulga quase fica de cara para o gol depois de lançamento de Kayky, mas a defesa cortou na hora certa. A partir daí, o jogo ficou sem sal até os 13 minutos, quando a torcida foi à loucura ao ver que a trinca composta por Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Ademir se preparava para entrar no jogo. E não deu outra. Aos 14, o "Fumacinha" chutou com perigo para defesa segura de Soto.

A equipe de Rogério Ceni melhorou no jogo. Aos 16 foi a vez de Michel Araújo levar perigo ao gol do América de Cali, que seguia acuado. Dois minutos depois, Everton Ribeiro recebeu lançamento longo na área e se esticou todo para mandar para fora, com muito perigo. A torcida do Bahia acordou junto com o time e passou a fazer muito barulho na Arena Fonte Nova.

Aos 24 minutos, a pressão vinda de todos os lados gerou uma bola na trave de Kayky, que aproveitou cruzamento de Pulga na segunda trave e chegou de carrinho para carimbar o poste. O ímpeto do Bahia, porém, esfriou, e o lance que mais gerou emoção na reta final foi um princípio de confusão aos 43 minutos, que acabou com expulsão de Everton Ribeiro e três jogadores do América de Cali amarelados. Já nos acréscimos, José Cavadía, do América de Cali, ainda foi expulso por falta dura em Caio Alexandre no meio-campo.

Próximos jogos

Bahia e América de Cali voltam a se enfrentar às 21h30 da próxima terça-feira (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia, pelo segundo jogo dos playoffs da Sul-Americana. Mas antes, o Tricolor tem clássico nordestino contra o Fortaleza às 16h deste sábado, pela 15ª rodada do Brasileirão, no Castelão.

Ficha técnica ✅

BAHIA 0 X 0 AMÉRICA DE CALI - PLAYOFFS DA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 15 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Mateo Castillo, Sebastián Navarro, Soto, Marcos Mina e Pestaña (América de Cali); Gabriel Xavier (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: Everton Ribeiro (Bahia); José Cavadía (América de Cali);

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 31.362;

💸 Renda: R$ 963.970,00.

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Rodrigo Nestor (Kayky), Michel Araújo e Cauly (Ademir); Erick Pulga (Tiago) e Lucho Rodríguez (Everton Ribeiro).

AMÉRICA DE CALI (Técnico: Gabriel Raimondi)

Soto; Mateo Castillo (Daniel Bocanegra), Cristian Tovar, Jean Pestaña e Marcos Mina; Escobar, Kenner González (José Cavadía) e Navarro (Luis Paz); Barrios (Dylan Borrero), Romero e Luis Ramos (Rodrigo Holgado).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andres Matonte (URU);

🚩 Assistentes: Andres Nievas e Agustin Berisso (URU);

🖥️ VAR: Andres Cunha (URU).