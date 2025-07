O Bahia entra em campo na noite desta terça-feira (15) para enfrentar o América de Cali, da Colômbia, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana 2025. O jogo de ida, que será na Fonte Nova, coloca o Esquadrão diante do clube colombiano mais rico que ainda disputa a competição. Entretanto, o tricolor ainda mantém um 'abismo financeiro' de vantagem para o rival.

Avaliado em 99,7 milhões de euros, o que corresponde a R$ 643 milhões na cotação atual, o Bahia é o clube mais valioso entre os que ainda jogam o campeonato. O topo da lista é dominado pelos brasileiros, com Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio e Vasco logo atrás do tricolor baiano. E apesar do adversário ser uma equipe de relevância no seu país de origem, há uma grande diferença nas cifras que separam os brasileiros do América de Cali.

De acordo com o Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências, o Cali é avaliado em 21 milhões de euros, ou R$ 135 milhões na cotação atualizada. Isso implica em uma diferença de pouco mais de meio bilhão na avaliação de mercado dos dois clubes. Apesar dos números não implicarem numa vantagem certeira do Bahia no duelo de logo mais, a realidade financeira dos dois times demarca as diferentes realidades vividas no futebol brasileiro e o colombiano.

Do começo de 2025 até o mês de julho, o Bahia passou por um processe de valorização no mercado da bola, segundo a plataforma. Um levantamento do Lance! Biz publicado em março mostrava o Esquadrão avaliado em 91 milhões de euros (R$ 562 milhões na cotação da época). Agora, quatro meses depois, o Transfermarkt mostra o clube melhor cotado, com 99,7 milhões de euros, mesmo após cair na fase de grupos da Libertadores, o que fez a equipe entrar na disputa da Sul-Americana.

Bahia é o clube mais valioso entre os que ainda disputam a Sul-Americana. (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Premiação da Sul-Americana

O jogo também coloca em disputa uma premiação paga pela Conmebol pela classificação para as oitavas de final do torneio. De acordo com a tabela de pagamento estabelecida pela confederação, o prêmio por passar se fase é de US$ 600 mil, ou R$ 3,4 milhões na cotação atual.

Até qui, o Bahia é o quinto clube que mais faturou com premiações em 2025. Dos quase R$ 39 milhões arrecadados apenas com prêmios em competições, R$ 25,7 milhões vêm do faturamento da Libertadores, onde tricolor disputou duas fases de playoff e a fase de grupos do torneio.

Pela Sul-Americana, pela disputa da atual fase de playoff, o Bahia recebe mais R$ 2,7 milhões. Ou seja, caso elimine do América de Cali, o clube chegará às oitavas de final da competição somando mais de R$ 30 milhões faturados apenas com o dinheiro pago pela Conmebol.