No empate entre Bahia e América de Cali por 0 a 0, um lance polêmico dividiu opiniões na web. Dentro da área, a bola atingiu o braço do jogador do América e o árbitro Andres Matonte foi ao VAR para tomar sua decisão. Após analise, o uruguaio mandou o jogo seguir. Veja o lance e acompanhe a repercussão;

Arbitragem:

🟨 Árbitro: Andres Matonte (URU);

🚩 Assistentes: Andres Nievas e Agustin Berisso (URU);

🖥️ VAR: Andres Cunha (URU).

Bahia e América de Cali voltam a se enfrentar às 21h30 da próxima terça-feira (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia, pelo segundo jogo dos playoffs da Sul-Americana. Quem passar de fase, enfrenta o Fluminense nas oitavas de final.

Mas antes, o Tricolor tem clássico nordestino contra o Fortaleza às 16h deste sábado, pela 15ª rodada do Brasileirão, no Castelão.

Bahia enfrentou América com time misto

Em entrevista coletiva depois do confronto, Ceni justificou as sete mudanças que fez no time titular e destacou a força do elenco do Bahia.

— As trocas são devido à parte física. Se a gente repetisse o mesmo time três vezes em seis dias a chance de lesão aumentaria muito. Nosso elenco tem capacidade de mostrar qualquer tipo de jogo, principalmente o meio de campo. No ataque uma lesão tirou o Willian. A gente fez o melhor que podia. Os jogadores são capacitados para isso. Contra um time que defende em linha baixa, o Willian fez falta para fazer mais presença na área. Mesmo assim tivemos chances de vencer a partida — analisou.

— Não considero reservas, todos são titulares. Nico é importante, Michel vem sendo importante. Cauly tem sido titular. Não vejo assim, Gabriel Xavier titular ano passado, Arias briga por titularidade - concluiu.