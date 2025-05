Minutos antes da bola rolar na Arena Fonte Nova para Bahia e Paysandu, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o volante Erick sentiu um incômodo na coxa direita durante o aquecimento e virou desfalque na partida. O substituto será o zagueiro argentino Ramos Mingo.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Erick estava escalado para jogar mais uma vez na lateral direita, mesma estratégia utilizada por Rogério Ceni na partida de ida diante da lesão de Santiago Arias, que reveza com Gilberto na posição. Com a baixa, o jovem Kauã Davi, de 21 anos, vira opção no banco de reservas.

A escalação do Bahia

Em relação ao Ba-Vi do último domingo, só Marcos Felipe e Jean Lucas seguem no time titular. O meia, inclusive, foi escalado porque está suspenso do jogo deste domingo contra o Grêmio, depois de ser expulso no Ba-Vi. O jovem zagueiro Fredi e o meia Michel Araújo, herói do clássico, aparecem no onze inicial do Bahia contra o Paysandu, assim como o atacante Kayky, que ganha nova oportunidade na escalação titular.

continua após a publicidade

A grande novidade na lista dos 26 atletas relacionados é a volta do meia Vitinho, que transita entre o elenco sub-20 e o profissional.

Por outro lado, o Bahia segue com quatro desfalques para a partida. Santiago Arias está em processo de transição e não vai para o jogo, enquanto Kanu, Rezende e Ademir se recuperam de lesão e ainda não estão à disposição.

O Bahia de Rogério Ceni vai com a seguinte escalação contra o Paysandu: Marcos Felipe; Ramos Mingo, Gabriel Xavier, Fredi e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas, Nestor e Michel Araújo; Kayky e Willian José.

continua após a publicidade

+ Em casa, Bahia não perde por dois gols de diferença na Copa do Brasil há 25 anos

Rogério Ceni reúne elenco do Bahia antes de treino (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

BAHIA X PAYSANDU

3ª FASE – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-deira, 21 de maio, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Paysandu: Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).