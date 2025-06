O Bahia enfrentou o Confiança com um time repleto de garotos na noite desta quarta-feira, no Batistão, e perdeu por 2 a 0, em jogo atrasado da quinta rodada da Copa do Nordeste. Os gols saíram de vacilos defensivos do Tricolor, que mesmo com o resultado depende só de si para garantir o primeiro lugar do grupo B.

Em entrevista coletiva depois do jogo, o técnico da equipe sub-20, Leonardo Galbes, gostou do que viu em campo, mas alertou para um possível relaxamento durante o confronto.

Não pode ficar confortável porque é sub-20. Pelo escudo que a gente representa, a derrota não pode ser aceitável". Leonardo Galbes

- Foi um bom jogo. Não vejo problema coletivo, acho que é uma característica da idade. Tomadas de decisões melhores com a questão do tempo, todos nós tomamos decisões melhores com a idade. Eu prefiro olhar a vontade de mostrar serviço, isso foi excelente. Saio daqui muito satisfeito com o comportamento, com a entrega, com a representatividade da equipe do Bahia. Isso me deixa muito feliz - analisou o treinador.

Leonardo Galbes em entrevista coletiva após derrota para o Confiança (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Roger no banco do Bahia e importância de Danilo Fernandes

Uma das escolhas que chamou a atenção contra o Confiança foi a opção por deixar o meia Roger Gabriel, uma das grandes promessas da base do Bahia, com passagens pela seleção brasileira e Manchester City, no banco de reservas. O treinador Leonardo Galbes disse que essa é uma maneira de controlar as expectativas e também preservar o garoto de 18 anos.

- O Roger é um menino de 2007, ele se entrega todos os dias. Nesse ano pela primeira vez joga em sua categoria. A gente faz um bem para qualquer jogador jovem quando não impõe uma expectativa para ele. Controlar essa expectativa faz com que a gente não prejudique esses atletas. Ele está trabalhando muito bem e buscando o lugar dele - pontuou.

Jogadores do sub-20 do Bahia após derrota para o Confiança (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Se Roger era presença no banco em um time cheio de garotos do sub-20, na equipe titular o técnico do Bahia contou com um reforço em tanto. O experiente goleiro Danilo Fernandes viajou com a delegação para Aracaju e teve um convívio importante com os atletas mais jovens dentro e fora de campo.

- Eu convivi com o Danilo por três dias. Tenho muito respeito pelo atleta e pela pessoa. Ele contribuiu com o jogo, com o treino, com o vestiário. Para a gente foi um grande exemplo. Ele pediu para isso. Isso mostra o que ele representa para o Bahia e para esses jogadores. Eu vejo que é como na vida, quanto mais a gente é estimulado em um nível melhor, a gente reage diferente, aprende, então é fundamental para eles - celebrou Galbes.

Mesmo com a derrota, o Bahia segue líder do grupo B da Copa do Nordeste com 13 pontos, três a mais que o vice-líder CSA. Basta um empate no próximo sábado contra o Náutico para o Tricolor garantir a primeira posição. A partida está marcada para as 17h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e ainda há dúvida de qual time entrará em campo.