O Bahia entrou com um time misto e amargou um empate por 0 a 0 com o América de Cali na noite desta terça-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Agora, o time de Rogério Ceni vai ter que buscar o resultado no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, para se classificar às oitavas. Quem passar, enfrenta o Fluminense.

Em entrevista coletiva depois do confronto, Ceni justificou as sete mudanças que fez no time titular e destacou a força do elenco do Bahia.

— As trocas são devido a parte física. Se a gente repetisse o mesmo time três vezes em seis dias a chance de lesão aumentaria muito. Nosso elenco tem capacidade de mostrar qualquer tipo de jogo, principalmente o meio de campo. No ataque uma lesão tirou o Willian. A gente fez o melhor que podia. Os jogadores são capacitados para isso. Contra um time que defende em linha baixa, o Willian fez falta para fazer mais presença na área. Mesmo assim tivemos chances de vencer a partida — analisou.

— Não considero reservas, todos são titulares. Nico é importante, Michel vem sendo importante. Cauly tem sido titular. Não vejo assim, Gabriel Xavier titular ano passado, Arias briga por titularidade.

Rogério Ceni ao lado do auxiliar Charles em jogo do Bahia no Brasileirão (Foto: Marcos Junior/AGIF)

Willian José fez falta no Bahia

As duas equipes voltam a se enfrentar às 21h30 da próxima terça-feira (horário de Brasília), no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, para decidir quem avança na Sul-Americana. Mas antes, a equipe treinada por Rogério Ceni tem um clássico nordestino contra o Fortaleza marcado para as 16h deste sábado, no Castelão, pela 15ª rodada da Série A.

