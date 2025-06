A vitória do Confiança contra o Bahia na última quarta-feira, em jogo atrasado da quinta rodada da Copa do Nordeste, causou mudanças no grupo B. Com uma rodada restante, a liderança e outras três vagas para as quartas de final ainda estão em jogo.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Classificação do grupo B:

1º) Bahia - 13 pontos (saldo de +8);

2º) CSA - 10 pontos (saldo de +6);

3º) Confiança - 10 pontos (saldo de +3);

4º) Ceará - 10 pontos (saldo de +2);

5º) Náutico - 8 pontos (saldo de -2);

6º) América-RN - 7 pontos (saldo de -4);

7º) Juazeirense - 6 pontos (saldo de -2);

8º) Sampaio Corrêa - 2 pontos (saldo de -11).

Troféu da Copa do Nordeste (Foto: João Gabriel Alves/CBF)

O Bahia é o único time que chega à última rodada já classificado. Por isso o Tricolor se deu ao luxo de usar os garotos da base contra o Confiança. Com 13 pontos, basta um empate para assegurar a liderança do grupo. Os outros três clubes que completam a zona de classificação (CSA, Confiança e Ceará) têm 10 pontos cada, mas o que mais ameaça é o time alagoano, que precisa vencer do América-RN, torcer para o Bahia perder e tirar uma diferença de dois gols.

continua após a publicidade

Todos os jogos da última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste acontecem às 17h30 deste sábado (horário de Brasília). Na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Náutico, que vive situação dramática.

Com a vitória do Confiança nesta quarta, o Timbu viu o Dragão chegar aos 10 pontos e tomar sua vaga na zona de classificação. O time pernambucano agora é o quinto colocado com oito pontos e precisa vencer e torcer para Confiança ou Ceará perderem seus respectivos jogos. Caso as duas equipes empatem, o Náutico vai ter que tirar um saldo de, no mínimo, quatro gols.

continua após a publicidade

Confiança e Bahia no Batistão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Já o América-RN vem atrás do Náutico, na sexta posição, com sete pontos, precisa derrotar o CSA e tirar um saldo de 10 gols para se classificar, além de torcer para um tropeço do Náutico. Outra opção é torcer por derrota do Ceará, tropeço do Timbu e tentar tirar seis gols de saldo.

Por fim, a Juazeirense, na sétima posição com seis pontos, não tem mais chances de classificação, assim como o lanterna Sampaio Corrêa, com apenas dois.

Jogos da última rodada do grupo B (todos às 17h30 deste sábado):

Bahia x Náutico - Casa de Apostas Arena Fonte Nova;

América-RN x CSA - Casa de Apostas Arena das Dunas;

Juazeirense x Confiança - Adauto Moraes;

Sampaio Corrêa x Ceará - Castelão.

Notícias em alta sobre a Copa do Nordeste ⬆️

A primeira fase do grupo B só vai terminar neste sábado por conta de um atraso no calendário, que pode causar impactos no restante da temporada dos clubes. Na última quarta, Confiança e Bahia disputaram jogo atrasado da quinta rodada, melhor para o Dragão, que dominou os garotos do Tricolor e venceu por 2 a 0. O jogador mais experiente do Bahia na delegação era Danilo Fernandes, que foi titular e capitão do time e contou como foi a experiência do convívio com os mais jovens.