A partida entre Bahia e América de Cali ganhou contornos de decisão antes mesmo da bola rolar às 21h30 desta terça (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, para o primeiro confronto dos playoffs da Sul-Americana. Milhares de colombianos deram um clima de clássico no pré-jogo, com muita festa, cantoria e até provocação aos tricolores.

O colombiano André Castillo, que torce para o América de Cali desde criança, mora em Salvador há sete anos e tem a oportunidade de ver o time do coração pela primeira vez na Arena Fonte Nova.

— Desde pequeno. Meu pai e meu irmão sempre torceram pelo time [América de Cali], e eu acabei me apaixonando também. Moro em Salvador há sete anos, gosto de tudo aqui. Gostei do baiano, o baiano é gente boa.

— Agora tive a oportunidade de ver o América jogar contra o Bahia e não podia perder. Tinha que assistir. O time tem um elenco reduzido e, nesse momento, menos dinheiro. Então vai ser complicado. Se Deus quiser, um empate já está bom — completou.

André Castillo estava junto com um grupo de dezenas de torcedores, que gritavam, cantavam e até provocavam a torcida do Bahia com o famoso gesto de pescaria, reproduzido pelos torcedores do Vitória em alusão à sardinha, um dos métodos mais eficientes de irritar os tricolores.

Quem também estava por ali era Hector, que encarou dois dias de viagem com os amigos para sair de Versalles, na Colômbia, até Salvador. Eles vieram de avião, mas ainda assim demoraram com as escalas. Tudo isso com a esperança de ver o improvável na Arena Fonte Nova.

— É difícil a gente ganhar, mas estamos com a fé intacta, com a fé intacta. E a gente vai ganhar. [O técnico] Só tem uma partida, duas partidas. Tem duas partidas. Tem uma derrota, um empate… e vai ser a primeira vitória — declarou, otimista.

A partida de volta está marcada para as 21h30 da próxima terça-feira (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero.