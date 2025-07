O Bahia está escalado para a partida contra o América de Cali (COL), marcada para as 21h30 desta terça-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, no primeiro confronto dos playoffs da Sul-Americana. Diante da maratona de jogos, o técnico Rogério Ceni escalou um time misto, com sete mudanças em relação à equipe titular que entrou em campo no último sábado, contra o Atlético-MG.

Os atletas Santiago Arias, Gabriel Xavier, Acevedo, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Cauly e Lucho Rodríguez são novidades no time titular. A única mudança forçada foi a entrada de Lucho, que fica com a vaga de Willian José.

O camisa 12 foi substituído no intervalo do jogo contra o Atlético-MG, no último sábado, e ficou na fisioterapia durante o treino da última segunda. Ele sequer foi relacionado.

Quem também ficou fora da relação foi o volante Rezende, que passa por recondicionamento físico. Por outro lado, os desfalques certos para o jogo são Erick e Kanu, que se recuperam de lesão na coxa e na panturrilha, respectivamente.

Escalação de Bahia e América de Cali

Desta forma, a escalação do Bahia de Rogério Ceni para enfrentar o América de Cali é a seguinte: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

Já o América de Cali, do recém-chegado técnico Gabriel Raimondi, vem com a seguinte escalação: Soto; Matteo Castillo, Cristian Tovar, Jean Pestaña e Marcos Mina; Escobar, Kenner González e Navarro; Barrios, Romero e Luis Ramos.

✅ Ficha técnica

BAHIA X AMÉRICA DE CALI

PLAYOFFS – SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 15 de julho, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x América de Cali: ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Andres Matonte (URU);

🚩 Assistentes: Andres Nievas e Agustin Berisso (URU);

🖥️ VAR: Andres Cunha (URU).