O Bahia renovou o contrato de mais um atleta do elenco durante esta parada para o Mundial de Clubes. Desta vez, trata-se do atacante Kayky, uma das promessas do time, que pertencia ao Manchester City e estava emprestado até o fim desta temporada. Agora, o atleta tem vínculo definitivo com o Tricolor até o fim de 2029.

Aos 22 anos, Kayky voltou ao Bahia em fevereiro depois de uma passagem em 2023, quando entrou em campo 28 vezes. Ele foi comprado pelo Manchester City em 2021 por mais de R$ 66 milhões, na época em que ainda brilhava na base do Fluminense.

O atacante, porém, não encaixou no time de Pep Guardiola e passou a rodar no mundo do futebol. Primeiro foi o Paços de Ferreira (POR), em 2023, em seguida o Bahia, quando lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e voltou para a Inglaterra, onde passou por um tratamento que durou 15 meses. Recuperado, ele ainda atuou pelo Sparta Rotterdam (HOL) antes de vestir novamente a camisa tricolor em 2024.

Números de Kayky pelo Bahia

Kayky em treino do Bahia (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Além dos quatro gols e cinco assistências em 28 jogos na temporada 2023, com participação fundamental no título baiano daquele ano, Kayky voltou a ser decisivo no estadual de 2025 e marcou o gol de empate do Bahia no Barradão, pelo jogo de volta da final contra o Vitória, para assegurar o título.

Kayky tem 20 jogos nesta temporada, com dois gols e quatro assistências. Das 20 partidas, apenas cinco foram como titular.

