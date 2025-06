Depois de se reapresentar no último sábado, o Bahia seguiu os trabalhos neste domingo de olho na partida contra o Fortaleza, marcada para as 21h30 do dia 9 de julho (horário de Brasília), pelas quartas da Copa do Nordeste. De volta das férias, o elenco ainda segue com os desfalques de Erick e Kanu, que se recuperam de lesão na fisioterapia.

Erick é um dos desfalques do Bahia neste retorno às atividades (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O volante Erick foi diagnosticado com lesão no músculo reto femoral da coxa direita depois de sentir dores no aquecimento para a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Paysandu, no dia 21 de maio. O atleta passou por cirurgia antes do período de férias e está em recuperação.

Outro que fez cirurgia foi o zagueiro Kanu, que trata uma lesão na panturrilha e é um dos desfalques do Bahia. O xerife da defesa tricolor se lesionou no dia 13 de abril, no empate contra o Mirassol, pela terceira rodada do Brasileirão.

Como foi o treino do Bahia

No segundo dia de atividades depois do retorno das férias, o elenco do Bahia começou os trabalhos na manhã deste domingo com vídeos de orientações apresentado pela comissão técnica. Em seguida, os atletas fizeram o aquecimento em campo e participaram de atividades com enfrentamento de três contra três e um contra um em campo reduzido. Por fim, o técnico Rogério Ceni orientou uma atividade tática.

O Bahia volta aos trabalhos nesta segunda-feira, quando treina em dois turnos no CT Evaristo de Macedo.

