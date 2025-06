O elenco profissional do Bahia segue os treinamentos na Cidade Tricolor. Nesta segunda-feira, os trabalhos serão realizados em dois turnos.

Agenda do Bahia

Com atividades de manhã e de tarde, o elenco do Bahia segue a preparação nesta segunda de olho na partida contra o Fortaleza, marcada para as 21h30 do dia 9 de julho (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Departamento médico

Kanu segue em recuperação de lesão e não tem data na agenda para voltar ao Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Depois do período de férias, o Bahia confirmou que o volante Erick e o zagueiro Kanu seguem no departamento médico. Ambos passaram por cirurgia antes do recesso e se recuperam de lesões na coxa e na panturrilha, respectivamente.

Pivetes de Aço

O time sub-17 do Bahia, agora sob o comando de Carlos Larocca, fecha, nesta segunda-feira, a preparação para enfrentar o Flamengo, às 15h desta terça-feira (horário de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, pela oitava rodada do Brasileirão da categoria. O Tricolor está na 16ª posição, com sete pontos, enquanto o Rubro-Negro é o sexto, com 12.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Fortaleza (21h30 do dia 09/07) - quartas da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 09/07) - quartas da Copa do Nordeste; Bahia x Atlético-MG (21h do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão; Bahia x América de Cali (21h30 do dia 15/07) - playoff da Sul-Americana;

(21h30 do dia 15/07) - playoff da Sul-Americana; Fortaleza x Bahia (16h do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão; América de Cali x Bahia (21h30 do dia 22/07) - playoff da Sul-Americana.

