O Bahia entra em campo nesta quarta-feira para decidir a vaga na final da Copa do Nordeste. A partida única contra o Ceará está marcada para as 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Agenda do Bahia

Depois da partida desta quarta, o Tricolor treina na quinta, sexta e sábado antes de enfrentar o Santos neste domingo, às 16h, pela 21ª rodada do Brasileirão, também em Salvador.

+ Bahia e Ceará fazem final antecipada da Copa do Nordeste?

Everton Ribeiro e Cauly em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Sub-20

O Bahia entra em campo às 15h desta quarta (horário de Brasília) para enfrentar o Iape, do Maranhão, no CT Evaristo de Macedo, pela terceira rodada da Copa do Nordeste da categoria. O Tricolor é o segundo colocado do Grupo C, com quatro pontos, mesma quantidade do time maranhense.

continua após a publicidade

Atendimento ao sócio

O Bahia divulgou um itinerário especial de atendimento presencial na Arena Fonte Nova durante os próximos dias. Confira abaixo:

Quarta-feira (20) - Bahia x Ceará - CAS Presencial: 13h até final do 1º tempo - CAS Virtual: 9h às 18h

Quinta-feira (21) - CAS Presencial: 11h às 18h - CAS Virtual: 9h às 18h

Domingo (24) - Bahia x Santos - CAS Presencial: 11h até final do 1º tempo - CAS Virtual: Fechada

Quinta-feira (28) - Bahia x Fluminense - CAS Presencial: 12h até final do 1º tempo - CAS Virtual: 9h às 18h

Ingressos Bahia x Ceará

A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Ceará já está aberta para o público geral e continua até às 22h30 desta quarta, dia do jogo, conforme a disponibilidade. O check-in pode continuar sendo feito pelos sócios aptos.

Check-in Bahia x Santos

Já está aberto o check-in para a partida entre Bahia e Santos, marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. A partir das 10h desta quarta, todos os sócios do plano Esquadrão de Aço poderão garantir lugar no jogo. As vendas gerais só abrem às 10h desta sexta.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) - Semifinal da Copa do Nordeste; Bahia x Santos (16h do dia 24/08) - 21ª rodada do Brasileirão; Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão; Bahia x Cruzeiro (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão; Ceará x Bahia (data e horário a definir) - 24ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Esquadrão

➡️Destaque do Bahia, Jean Lucas está na pré-lista de Ancelotti para Seleção

➡️Veja data e horário dos jogos entre Fluminense e Bahia pelas quartas da Copa do Brasil

➡️Dupla titular contra o Corinthians é dúvida do Bahia para enfrentar o Ceará