O Bahia está de volta aos trabalhos e concentra todas as atenções no clássico contra o Vitória, que ganhou contornos de decisão para os dois times. Rogério Ceni teve boas notícias durante esta semana de reapresentação, mas segue com desfalques para o Ba-Vi. Vale lembrar que a bola rola no Barradão a partir das 21h30 da próxima quinta-feira (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão.

As principais novidades nos treinos do Tricolor foram os retornos do volante Erick e do atacante Ruan Pablo, que participaram parcialmente junto com o restante do elenco. A dupla segue em fase final de recuperação de lesão. Outro que está em transição é o goleiro João Paulo, que já começou a fazer exercícios específicos para a posição em campo.

Já Caio Alexandre, Erick Pulga, Ramos Mingo e Luciano Juba seguiram em tratamento no departamento médico. Só o volante que começou a fazer exercícios na academia.

Diagnósticado com câncer na tireoide, Everton Ribeiro é outro desfalque garantido para o clássico. Depois da cirurgia bem-sucedida para a retirada do tumor, o meia precisa seguir em observação e só deve voltar depois de um mês.

Como foi o treino do Bahia nesta sexta?

David Duarte e Dell em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O elenco do Bahia fez seu segundo dia de trabalhos nesta sexta-feira, com um treino de força conduzido por Rogério Ceni no CT Evaristo de Macedo. Logo em seguida foi aplicado um tático de 11 jogadores contra 11, usando toda a extensão do campo. O grupo volta a treinar na manhã deste sábado.

A partida contra o Vitória é de extrema importância para o Bahia, que pode voltar ao G-4 caso vença no Barradão. Se perder, a vaga no G-6 vai ficar cada vez mais ameaçada.