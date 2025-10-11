Na final da Taça Brasil, virou um jogo contra o Santos de Pelé, vencendo por 3 a 1 e se tornando o primeiro campeão brasileiro.

Na decisão estadual, reverteu um 3 a 0 contra o Vitória da Conquista para 6 a 0, com destaque para Robson e Kieza.

O Esporte Clube Bahia é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, dono de uma história rica em conquistas e partidas memoráveis. Entre tantos capítulos marcantes, as viradas ocupam lugar especial na memória do torcedor tricolor. São jogos em que a superação falou mais alto, transformando derrotas parciais em vitórias épicas. O Lance! relembra as maiores viradas do Bahia na história.

Esses momentos ajudaram a consolidar a mística do Bahia como um clube que não desiste nunca. Mesmo em contextos adversos, o Tricolor de Aço já mostrou sua força em decisões nacionais, clássicos contra o maior rival e jogos decisivos no Campeonato Brasileiro. Cada uma dessas partidas se tornou parte da identidade do clube e da paixão da torcida.

Entre os jogos mais lembrados estão finais de campeonato, clássicos eletrizantes e confrontos em que a reação tricolor parecia improvável. Em comum, todos eles carregam emoção, tensão e uma explosão de alegria para os torcedores que presenciaram a reviravolta.

A seguir, relembramos as cinco maiores viradas da história do Bahia, que continuam a ser lembradas e celebradas pela Nação Tricolor.

Maiores viradas do Bahia na história

Goleada épica no Baianão

Na decisão estadual de 2015, o Bahia precisava reverter um placar de 3 a 0 sofrido no jogo de ida para o Vitória da Conquista. No jogo de volta, em Salvador, o Tricolor mostrou força e personalidade: goleou por 6 a 0, com gols de Robson, Bruno Paulista, Kieza (duas vezes) e Souza (duas vezes). Foi uma das maiores viradas da história do clube em finais.

Bahia 3 x 1 Santos – Taça Brasil de 1959

No caminho para conquistar sua primeira estrela nacional, o Bahia enfrentou o Santos de Pelé na final da Taça Brasil. O time paulista saiu na frente, mas o Tricolor reagiu e virou para 3 a 1, em um triunfo histórico que abriu as portas para a consagração como o primeiro campeão brasileiro reconhecido pela CBF.

Bahia 2 x 1 Vasco – Série B 2009

A Série B de 2009 foi dramática para o Tricolor, que corria risco de queda para a Série C. Em um duelo contra o Vasco, em São Januário, o Bahia saiu atrás, mas mostrou força e virou para 2 a 1, conquistando uma vitória fundamental para escapar do descenso e seguir sua trajetória de recuperação no futebol nacional.

Bahia 2 x 1 Vitória – Campeonato Baiano 1976

O clássico Ba-Vi também guarda uma virada marcante. Em 1976, o Vitória abriu o placar em cobrança de pênalti, mas o Bahia não se intimidou e buscou a virada com gols de Douglas e Beijoca. A reação tricolor incendiou a torcida e ficou marcada como um dos jogos mais lembrados daquele estadual.