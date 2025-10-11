Bahia está perto de alcançar recorde de títulos na base; entenda

Em mais uma marca significativa para a nova gestão do Grupo City, o Bahia está próximo de alcançar um feito histórico. Com 14 títulos nas categorias de base nesta temporada até aqui, o Tricolor está a um troféu de bater o recorde do seu ano mais vencedor, que foi estabelecido justamente em 2024.

O Bahia já conquistou títulos nacionais e regionais nesta temporada, a exemplo da Copa SP-Nordeste Sub-15 e a Dani Cup Sub-10, além de regionais como a Copa Independência Sub-14 e Sub-12 e a Taça Aracaju de Futsal Sub-9. Tudo isso, claro, sem falar dos estaduais.

Mas ainda há margem para mais. Vale lembrar que os Pivetes de Aço ainda estão na ativa em várias frentes, a exemplo da Copa do Brasil Sub-20 e Campeonato Baiano Sub-17 e Sub-15.

Sob a gestão do Grupo City, o Bahia direciona um olhar especial para as categorias de base não só com o intuito do lucro pela venda de jogadores, mas também para o desenvolvimento de atletas dentro do clube para que possam, eventualmente, compor o time principal. Não à toa a diretoria contratou joias como Kauê Furquim (ex-Corinthians) e Luiz Gustavo (ex-Vasco) na última janela.

— O nosso principal objetivo na base do Bahia é desenvolver jogadores para a equipe principal. Pela nossa experiência, sabemos que ganhar jogos e levantar taças são vivências que colaboram bastante para formar atletas com mentalidade vencedora, algo presente na história e na cultura do clube. No entanto, não acreditamos que vencer seja a finalidade principal, mas sim um dos meios para formar vencedores no jogo e na vida. Considerando que o trabalho de base requer tempo para gerar frutos, estamos ainda no início de um processo metodológico estruturado e totalmente alinhado ao City Football Group, mas já percebemos uma evolução gradativa. Os títulos na base nos enchem de orgulho e têm seu papel na formação, mas o nosso maior título é ver um Pivete de Aço estrear na Fonte Nova e proporcionar alegria à nossa torcida — destacou o gerente técnico-metodológico do Bahia, Guilherme Torres.

Jogadores do Bahia comemoram gol na final do Baiano Sub-20 (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Os títulos da base do Bahia em 2025

Sub-20

Campeão Baiano Sub-20;

Sub-15

Campeão da Copa SP-Nordeste (SP) Sub-15;

Sub-14

Campeão da Copa Independência (SE) Sub-14;

Sub-13

Campeão da Copa Carlos Amadeu Sub-13;

Sub-12

Campeão da Copa Independência (SE) Sub-12;

Sub-11

Campeão da Copa Talentos Sub-11;

Campeão da Palestra Cup Sub-11;

Campeão da Copa São Sebastiense de Futsal Sub-11;

Sub-10

Campeão da Dani Cup (SP) Sub-10;

Campeão da Palestra Cup Sub-10;

Sub-9