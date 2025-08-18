A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Ceará, marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), pela semifinal da Copa do Nordeste, está aberta para o público geral. As compras devem ser feitas exclusivamente pela internet. Mais de 25 mil tricolores já garantiram presença na Arena Fonte Nova.

As vendas no site começaram na última quarta para sócios, mas o público geral só teve acesso aos bilhetes nesta segunda. A compra será exclusivamente online até às 22h30 de quarta, dia do jogo, mediante o cadastro da biometria facial.

Torcida do Bahia lota a Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Preços dos ingressos para Bahia x Ceará

O Bahia disponibilizou valores promocionais para os ingressos, que variam de R$ 20 a R$ 250. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

Cadeira Superior Norte - R$ 66 (meia R$ 33);

Cadeira Superior Leste - R$ 70 (meia R$ 35);

Cadeira Norte - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Leste - R$ 86 (meia R$ 43);

Cadeira Especial Inferior - R$ 120 (meia R$ 60);

Cadeira Sudeste - R$ 86 (meia R$ 43);

Setor Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20);

Lounge Premium - R$ 250;

Lounge Criança - R$ 165;

Visitante - R$ 140 (meia R$ 70).

O que está em jogo?

Bahia e Ceará fazem jogo único pelas semifinais do Nordestão para manter vivo o sonho de levantar a Orelhuda. Enquanto o Tricolor quer assumir a hegemonia regional e se isolar como maior vencedor da competição, com cinco títulos, o Vozão quer igualar a dupla Ba-Vi e chegar ao tetracampeonato. A equipe de Rogério Ceni joga em casa por ter feito melhor campanha, mas, em caso de empate, a vaga na final contra Confiança ou CSA será decidida nos pênaltis.

Como chegar à Arena Fonte Nova?