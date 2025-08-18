Depois da vitória suada contra o Corinthians, o Bahia voltou aos trabalhos já nesta segunda-feira em preparação para a partida contra o Ceará, pelas semifinais da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova. Ausentes no treino, o lateral Gilberto e o meia Michel Araújo, titulares no último sábado, ficaram na fisioterapia e preocupam Rogério Ceni para a decisão contra o Vovô.

A presença ou não da dupla na lista de relacionados vai depender muito da atividade desta terça-feira, a último antes do jogo contra o Ceará. Para a vaga de Gilberto, Santiago Arias é o substituto imediato, mas com Michel Araújo o impacto é um pouco menor. Vale lembrar que o uruguaio entrou na vaga de Everton Ribeiro na Neo Química Arena, já que o camisa 10 estava suspenso. A tendência é que Everton volte a campo como titular nesta quarta.

Outra opção para o setor é Rodrigo Nestor, que se recuperou de lesão no cotovelo e treinou normalmente nesta segunda-feira.

Ausência contra o Corinthians, Rodrigo Nestor volta a treinar com bola em preparação para enfrentar o Ceará (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como foi o treino do Bahia?

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Corinthians fizeram trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais iniciaram o dia com um trabalho de posse de bola em campo reduzido. Por fim, Rogério Ceni comandou um trabalho tático utilizando toda a extensão do campo.

O Bahia finaliza a preparação na manhã desta terça para o jogo diante do Ceará. A bola rola a partir das 21h30 desta quarta (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. As semifinais da Copa do Nordeste são disputadas em jogo único, e o time que passar enfrenta CSA ou Confiança, equipes do outro lado da chave que jogam no mesmo horário. Em caso de empate, a vaga na decisão será disputada nos pênaltis.