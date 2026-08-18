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Quem joga? As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Bragantino

Galo recebe a equipe paulista na partida decisiva da Sul-Americana

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
18/08/2026 15:00
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treinamento do Atlético na cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
treinamento do Atlético na cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético se prepara para um dos jogos mais importantes da temporada até então. Na próxima quarta-feira (19), o Galo recebe o Red Bull Bragantino, às 19h, na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para buscar a classificação às quartas de final, o técnico Eduardo Domínguez terá alguns desfalques, mas deve manter a base da equipe que vem atuando nas últimas partidas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético se prepara para um dos jogos mais importantes da temporada até então. Na próxima quarta-feira (19), o Galo recebe o Red Bull Bragantino, às 19h, na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para buscar a classificação às quartas de final, o técnico Eduardo Domínguez terá alguns desfalques, mas deve manter a base da equipe que vem atuando nas últimas partidas.

Um dos jogadores que não poderá ser utilizado é Kevin Castaño. O volante fez sua estreia pelo Atlético na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, mas não foi inscrito a tempo para disputar as oitavas de final da Sul-Americana. Dessa forma, ele não é opção para o confronto diante do Bragantino. Caso o Galo avance, o colombiano poderá ser inscrito para a próxima fase.

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Outro desfalque é Thiago Borbas. O atacante pertence ao Bragantino e não poderá enfrentar o clube paulista por questões contratuais. Para utilizar o jogador, o Atlético precisaria pagar uma multa, o que não aconteceu no jogo de ida e, consequentemente, também não deve ocorrer na partida de volta.

Domínguez ainda ganhou um novo problema após a vitória sobre o Grêmio. Igor Gomes sofreu um trauma no pé direito durante a partida e será desfalque para a sequência da equipe.

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Além dele, Lyanco segue em recuperação no departamento médico. O zagueiro sofreu uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo e deve permanecer fora por algumas semanas. Léo Duarte e Gustavo Scarpa são outros jogadores que continuam no departamento médico e também não estarão à disposição do treinador para o confronto.

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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Bragantino

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert
Zagueiros: Ruan, Vitor Hugo e Vitão
Laterais: Preciado, Natanael, Renan Lodi e Kauã Pascini
Meias: Maycon, Alan Franco, Cissé, Bernard, Victor Hugo, Tomás Pérez, Patrick, e Reinier
Atacantes: Dudu, Alan Minda, Mateo Cassierra, Cuello, Thiago Borbas e Cauã Soares
Fora: Lyanco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Léo Duarte, Índio

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Domínguez treinamento cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez treinamento cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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