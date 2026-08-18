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Jogadores do Atlético alertam para decisão na Sul-Americana: 'Pés no chão'

Galo venceu a ida por 1 a 0 e tem a vantagem de jogar por um empate

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
18/08/2026 13:00
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Jogadores do Atlético com Domínguez (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores do Atlético com Domínguez (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético entra em campo nesta quarta-feira (19) em busca da classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Galo recebe o Red Bull Bragantino, às 19h, na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final, e chega ao confronto com a vantagem construída na primeira partida.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético entra em campo nesta quarta-feira (19) em busca da classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Galo recebe o Red Bull Bragantino, às 19h, na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final, e chega ao confronto com a vantagem construída na primeira partida.

Na ida, disputada em Bragança Paulista, o Atlético venceu por 1 a 0 e agora precisa apenas de um empate para avançar na competição. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols elimina o time mineiro.

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Apesar da vantagem, os jogadores do Atlético fizeram questão de destacar que o resultado conquistado fora de casa não pode gerar acomodação. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, os atletas reforçaram a importância de manter a concentração e tratar o confronto como uma verdadeira decisão.

'Pés no chão', diz Vitor Hugo

O zagueiro Vitor Hugo ressaltou que o Atlético ainda não conquistou nada e que a equipe precisará manter a mesma concentração demonstrada na vitória sobre o Grêmio — ou até aumentar o nível de atenção — para confirmar a classificação.

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— Na quarta temos uma decisão. Temos que entrar concentrados tanto quanto hoje (contra o Grêmio) ou até mais e com os pés no chão. Não podemos achar que está tudo mil maravilhas e as coisas vão acontecer naturalmente. Temos que trabalhar, correr atrás, buscar para que as coisas aconteçam. A gente espera que na quarta possamos fazer um grande jogo de novo — afirmou.

O defensor também destacou que a equipe precisa deixar de lado qualquer sensação de vantagem confortável e manter a intensidade durante os 90 minutos para evitar surpresas diante do Bragantino.

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Vitor Hugo celebra o gol marcado pelo Atlético contra o Grêmio
Vitor Hugo celebra o gol marcado pelo Atlético contra o Grêmio

Dudu aponta: 'Nada ganho ainda'

Dudu também chamou atenção para a necessidade de manter os pés no chão. O atacante reconheceu que a sequência positiva do Atlético aumenta a confiança do grupo, mas afirmou que o resultado da partida de ida não garante a classificação.

— A gente vem fazendo bons jogos, desempenhando um bom futebol. Fizemos um bom jogo hoje (contra o Grêmio), mas temos um jogo importante contra o Bragantino na quarta-feira e a gente sabe que não tem nada decidido, nada ganho ainda. Temos o resultado a nosso favor, mas espero que a gente faça um bom jogo e consiga a classificação — disse.

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O discurso dos jogadores segue a linha adotada por Eduardo Domínguez, que busca manter o elenco concentrado para mais uma partida decisiva. Com a vantagem mínima construída fora de casa e o apoio da torcida na Arena MRV, o Atlético tenta confirmar a classificação e seguir vivo na busca pelo título da Copa Sul-Americana.

Dudu x Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Dudu x Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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