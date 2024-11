Gabigol, do Flamengo, e Hulk, do Atlético-MG, se reencontram neste domingo (3) pela final da Copa do Brasil, no Maracanã (Arte: Montagem LANCE!)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 04:45 • Belo Horizonte

O duelo entre Flamengo x Atlético-MG neste domingo (3), no Maracanã, marca não só um clássico do futebol nacional em uma final de Copa do Brasil, como também o reencontro de dois jogadores que, no passado, já trocaram provocações e se estranharam dentro e fora de campo: Hulk, do Galo, e Gabigol, do rubro-negro.

Flamengo x Atlético-MG se encontram na decisão da Copa do Brasil 2024 (Foto: Andre Fabiano/Codigo 19/Gazeta Press)

Reencontro na Copa do Brasil

Nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2022, rubro-negro e alvinegro também se enfrentaram no torneio. No jogo de ida, no Mineirão o Galo abriu a vantagem por 2 a 1 no placar. Na ocasião, Hulk foi o destaque da partida, com um gol e um assistência.

No pós-jogo, Gabigol demonstrou confiança no jogo de volta e alfinetou o time mineiro.

-A gente queria vencer, fizemos um bom jogo, tomamos dois gols, mas a gente pressionou bem, fizemos o gol e agora temos no fim de semana e depois vamos pra Libertadores. Quando eles forem lá (no Maracanã), vão conhecer o que é pressão e o que é inferno", declarou o jogador, em entrevista à TV Globo.

Em resposta ao atacante, na beira do gramado, Hulk afirmou que no Galo não havia nenhum "menino", e que o time estava pronto para a decisão no Rio de Janeiro.

-Estamos acostumados a jogar em grandes ambientes. Tudo jogador experiente, de seleção, jogador cascudo, então não tem nenhum menino para enfrentar a pressão que for - afirmou o jogador do Atlético.

Na oportunidade, o time carioca derrotou a equipe mineira por 2 a 0 no Maracanã e ergueu o título do campeonato.

Relembre a treta!

Tudo começou em 2022, no último jogo do Campeonato Brasileiro, quando Atlético-MG e Coritiba se enfrentaram. No empate por 2 a 2, em uma dividida de Hulk com Willian Farias, o atacante do Galo cometeu uma falta dura no volante, acertando um chute por trás no jogador do Coxa. Enquanto muitos analisaram o lance como uma possível agressão, o árbitro Sávio Pereira Sampaio e o VAR apenas decidiram punir Hulk com um cartão amarelo.

Nas redes sociais, após o jogo, um torcedor comentou sobre o lance e mencionou Gabigol, afirmando que se fosse uma falta do camisa 99 do Flamengo, a punição seria mais dura.

Gabriel Barbosa respondeu ao torcedor e ironizou uma suspensão pela possível diferença de tratamento entre os atletas.

No Instagram, Hulk compartilhou a mensagem do jogador rubro-negro e alfinetou Gabigol.

Hulk responde Gabigol nas redes sociais após suposta provocação do jogador rubro-negro (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

Não satisfeito com a resposta do camisa 7 alvinegro, Gabriel Barbosa voltou ao Twitter para deixar a sua tréplica, e afirmou que Hulk não tem "interpretação de texto".

Hulk e Gabigol foram os dois principais goleadores do Brasil em 2021. O atacante do Galo terminou a temporada com 36 gols marcados e nas artilharias do Brasileiro e Copa do Brasil, enquanto o rubro-negro, com 34, foi quem mais balançou as redes na Libertadores.

Na temporada atual, Hulk é o artilheiro do Atlético com 19 gols e 11 assistências, em 43 jogos, enquanto Gabriel Barbosa balançou as redes cinco vezes e foi garçom em apenas uma oportunidade, em 33 partidas.