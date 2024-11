Flamengo ou Atlético-MG? IA crava campeão da Copa do Brasil

Atlético-MG e Flamengo disputam a final da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 13:35 • Redação do Lance!

Flamengo e Atlético-MG farão o primeiro jogo da final da Copa do Brasil neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, com expectativa de quebra do recorde de público do país no ano. Por conta da grande decisão do clássico interestadual, o Lance! perguntou para a Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, sobre quem deve ser o campeão do torneio nacional. Confira:

➡️ Dia de convocação! Veja os jogadores que mais atuaram com Dorival Jr pela Seleção Brasileira

Primeiro Jogo: Flamengo 2 x 1 Atlético-MG

Segundo Jogo: Atlético-MG 2 x 2 Flamengo

Segundo a Inteligência Artificial, o primeiro jogo fará a diferença para o confronto: por jogar no Maracanã, o Flamengo terá um gol de vantagem no placar e vencerá a partida por 2 a 1. No jogo de volta, a IA acredita que o Atlético-MG não conseguirá reverter o resultado e será o vice-campeão da competição.

(Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Informações de Atlético x Flamengo pela final da Copa do Brasil

A CBF definiu os mandos de campo da final da Copa do Brasil por sorteio realizado na sede da entidade, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O Flamengo irá sediar a primeira partida da final no Maracanã, no dia 3 de novembro. Por outro lado, a Arena MRV, casa do Atlético-MG, será palco do confronto decisivo, marcado para o dia 10 de novembro.

A decisão do torneio será decidida no sistema de partidas de ida e volta. Assim, cada time presente na final terá a oportunidade de atuar em casa pelo menos uma vez. A classificação para decisão garante uma cota mínima de R$ 31,5 milhões, em caso de vice-campeonato. O campeão leva R$ 73,5 milhões.

Vale lembrar, que os gols marcados em território do adversário não tem peso. Ou seja, não serão usados como critérios de desempate para determinar o vencedor do torneio. Em caso de empate no placar agregado da finalíssima, a decisão do título da Copa do Brasil irá para os pênaltis.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Chegada a final

O Atlético-MG chegou a final da Copa do Brasil após eliminar o Vasco na semifinal do torneio. O confronto contra o Cruzmaltino terminou com uma vitória da equipe mineira por diferença mínima no placar agregado: 3 a 2. Do mesmo modo, o Flamengo eliminou o Corinthians na fase anterior ao vencer o resultado dos dois confronto por 1 a 0.