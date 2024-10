Paulinho, Deyverson e Hulk comemoram a classificação do Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 15:52 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG garantiu a vaga para a final da Libertadores, nesta terça-feira (29), ao eliminar o tetracampeão River Plate. Com a conquista, o Galo se tornou o quarto time do Brasil a disputar as finais do principal torneio sul-americano e da Copa do Brasil na mesma temporada. Antes, apenas Grêmio, Palmeiras e Flamengo alcançaram esse feito.

O primeiro time a conquistar essa marca foi o Grêmio de Felipão, em 1995. Na época, o Tricolor chegou às finais da Libertadores e da Copa do Brasil, mas só saiu vitorioso do campeonato sul-americano, ao vencer por 4 a 2 no agregado sobre o Atlético Nacional, da Colômbia. No torneio brasileiro, o time de Scolari perdeu as duas partidas para o Corinthians.

Outro clube a chegar às duas finais no mesmo ano foi Palmeiras, em 2020, na primeira temporada de Abel Ferreira no comando. Além da marca nas finais, o Verdão conquistou o feito inédito de ser campeão nos dois campeonatos. Na Libertadores, o Alviverde venceu por 1 a 0 o Santos, em jogo único, e conquistou o bicampeonato. Já na Copa do Brasil, superou o Grêmio nas duas partidas.

A terceira equipe foi o Flamengo, em 2022, ao comando de Dorival Junior. Com apenas 11 dias entre as duas finais, o Rubro-Negro bateu os adversários nos dois torneios e foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, consagrando-se como o segundo clube a realizar tal feito. Pela disputa nacional, os cariocas venceram o Corinthians por decisão de pênaltis. Na decisão da América, bateu o Athletico-PR com gol decisivo de Gabigol.

Na atual temporada, ainda em 2024, o Atlético-MG enfrenta duas finais importantes pela frente. Em jogo único desde 2019, o Galo enfrenta o Botafogo pela final da Libertadores no dia 30 de novembro, dentro da casa do último adversário dos mineiros, o River Plate, no estádio Monumental de Nuñez. A final da Copa do Brasil será contra o Flamengo, em dois jogos nos dias 2 e 10 de novembro, com decisão final na Arena MRV.

