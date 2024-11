Libertadores: Atlético-MG e Botafogo farão primeira final entre SAFs da história da competição

Diferentemente do que aconteceu com o Botafogo, a SAF do Galo foi comprada por empresários que também são torcedores do time e que já participavam da administração do clube há anos. A Galo Holding é composta por Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Ricardo Salvador e por dois fundos de investimentos, o FIP e o FIGA (Fundo de Investimento do Galo), que conta com a participação de torcedores alvinegros.