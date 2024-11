Flamengo x Atlético-MG: qual dupla de ataque leva a melhor?

Flamengo x Atlético-MG decidem a Copa do Brasil 2024(Foto: Andre Fabiano/Codigo 19/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 14:38 • Belo Horizonte

Neste domingo (3), Flamengo e Atlético-MG entram em campo no Maracanã, às 16h (de Brasília) para darem o primeiro passo rumo a conquista da Copa do Brasil. De um lado, o técnico Gabriel Milito vai contar com a sintonia da dupla de ataque Hulk e Paulinho, e do outro, o recém-chegado Filipe Luís conta com a experiência de Gabigol ao lado de Michael, que ocupa a vaga de Bruno Henrique. Qual dupla levará a melhor?

Artilheiros de 2024 pelo Galo, Hulk e Paulinho somam até aqui 36 gols na temporada, 19 para o super-herói alvinegro (em 43 jogos) e 17 para o camisa 10 (em 15 partidas).

A dupla também é destaque do time mineiro no quesito "garçom". Hulk ocupa a segunda posição do ranking com 11 assistências na temporada (atrás somente de Scarpa, com 12), e Paulinho com quatro, na quarta colocação. Guilherme Arana é o terceiro garçom do elenco com nove assistências.

E os números não param por aí. Além de ser o líder de participações a gol em 2024, Hulk se consagrou como o maior artilheiro do Galo no século XXI, com 114 tentos marcados em 216 jogos.

Dos artilheiros do alvinegro na Copa do Brasil, o camisa 7 ocupa o 6° lugar com 10 gols.

▶️Por que Scarpa, do Atlético-MG, pode se tornar o Mister Libertadores

Hulk e Paulinho são os grandes destaques do ataque do Atlético-MG na temporada (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mas Paulinho não fica para atrás. Anunciado pelo Atlético como a primeira contratação para o elenco de 2023 do ex-técnico Eduardo Coudet, o atleta só precisa de mais um gol para se tornar o 5° maior artilheiro do Galo no século XXI.

E o ataque rubro-negro?

Para a primeira partida da final da Copa do Brasil, o treinador Filipe Luís terá ausências no setor ofensivo. O atacante Bruno Henrique foi expulso no último jogo da semifinal do torneio, contra o Corinthians, e cumpre suspensão diante do Galo.

Para fazer dupla com Gabigol, Michael é a provável escolha do técnico.

Desde que chegou ao time carioca, no início de 2019, Gabriel Barbosa soma 301 jogos pelo Flamengo, com 158 gols e 44 assistências. Na atual temporada, os números são mais tímidos: Gabigol balançou as redes cinco vezes e foi garçom em apenas uma oportunidade, em 33 partidas.

Gabigol comemora seu gol durante partida entre Flamengo e Juventude, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Contra o Galo, o camisa 99 irá disputar a sua 17ª final pelo Flamengo, com um retrospecto positivo ao seu favor: o jogador marcou 14 gols em 16 decisões, contando com jogos de ida e volta ou jogo único. É quase um tento marcado por partida, com uma média de 0,87.

Reforço para Filipe Luís

Sem Bruno Henrique, a primeira opção do treinador rubro-negro é o atacante Michael. Elogiado pelo técnico como um "cara fundamental" para o decorrer da temporada, o camisa 30 chegou na janela do meio ano, tem sete jogos e dois gols desde o seu retorno.

Homem de confiança de Tite, Michael brigava por um espaço no time titular quando sofreu uma lesão na coxa no dia 28 de agosto contra o Bahia. O atleta não chegou a ser inscrito nas quartas de final da Libertadores por estar no departamento médico, ficou pouco mais de um mês em recuperação e voltou a ser relacionado por Filipe Luís diante do Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil.