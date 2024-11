Rubens Menin lamenta episódio de violência na Arena MRV, na final da Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







12/11/2024

Rubens Menin, sócio-majotoritário da SAF do Atlético-MG, usou as redes sociais para se manifestar em razão da violência ocorrida na Arena MRV, neste domingo (10) na final diante do Flamengo. A postagem do empresário vem poucas horas depois da Procuradoria do STJD solicitar o fechamento do estádio.

Segundo Menin, o Galo já iniciou o processo de rever os protocolos de segurança da Arena, atuando junto às autoridades para identificar os criminosos.

-A arena, reconhecida como uma das mais modernas, tecnológicas, inclusivas e sustentáveis da América Latina, teve o efetivo de segurança reforçado em 75% para essa final (...) Estamos atuando junto às autoridades para identificar os infratores, com o suporte das 351 câmeras instaladas. É um momento de reflexão e de mudanças profundas para evitar que situações assim se repitam.

Após o fim da partida entre Atlético e Flamengo, torcedores do Galo tentaram invadir o gramado quando os jogadores rubro-negro comemoravam o título em campo. Houve conflito com os seguranças e foi necessário a ação da Polícia Militar com uso de bombas de efeito moral para conter a invasão.

Torcedores do Atlético-MG arremessaram bombas e tentaram invadir o gramado da Arena MRV na final da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Ao longo do jogo, torcedores do Galo também arremessaram objetos e bombas em campo.

Uma dessas bombas acertou Nuremberg Maria de Souza, fotógrafo que trabalhava à beira do gramado quando foi atingido. O profissional fraturou três dedos do pé, rompeu o tendão e teve que passar por um procedimento cirúrgico.

Na nota divulgada por Rubens Menin, o empresário não cita o episódio envolvendo Nuremberg.

O Galo se pronunciou e informou que irá prestar toda a assistência necessária ao profissional:

-O clube lamenta o fato ocorrido e prestará toda assistência e suporte ao fotógrafo, além de colaborar com as autoridades na tentativa de identificar e punir os responsáveis.

Postagem na íntegra de Rubens Menin

"Vi com grande tristeza as cenas que aconteceram ontem na @arenamrv. Em pouco mais de um ano desde a sua inauguração, nossa casa tem sido palco de uma festa bonita e vibrante, com uma sinergia cada vez maior da torcida, do time e do estádio.

A arena, reconhecida como uma das mais modernas, tecnológicas, inclusivas e sustentáveis da América Latina, teve o efetivo de segurança reforçado em 75% para essa final. A PM também mobilizou o maior contingente até aqui para um evento nela. Ainda assim, essas medidas não foram suficientes para impedir o que aconteceu.

O Galo já iniciou a revisão dos protocolos de segurança. Iremos rever o acesso à esplanada e catracas, e acelerar a adoção da biometria facial, entre outras ações. Estamos atuando junto às autoridades para identificar os infratores, com o suporte das 351 câmeras instaladas. É um momento de reflexão e de mudanças profundas para evitar que situações assim se repitam. Não mediremos esforços para garantir que a Arena MRV seja um espaço absolutamente seguro para torcedores, profissionais e atletas. Que esse capítulo seja uma exceção na nossa trajetória."

Denúncia do STJD

A Procuradoria do STJD denunciou o Atlético-MG em dois artigos pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pelos episódios de violência na Arena MRV.

Com a denúncia, o time mineiro pode perder mando de campo de até dez partidas. A Procuradoria também solicita que a Arena seja interditada até a data do julgamento.