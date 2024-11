Veja os 10 maiores públicos da Arena MRV, estádio do Atlético Mineiro, em partidas memoráveis e clássicos que lotaram as arquibancadas. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Publicada em 11/11/2024

A Arena MRV, inaugurada em 2023, tornou-se rapidamente um símbolo para os torcedores do Atlético Mineiro. Com uma capacidade de 44.892 espectadores, o estádio localizado em Belo Horizonte tem sido palco de grandes partidas e clássicos, proporcionando uma experiência intensa para a torcida. Desde sua abertura, a Arena MRV já registrou impressionantes públicos em jogos decisivos e confrontos entre rivais. Confira os 10 maiores públicos da Arena MRV.

10 jogos com os maiores públicos da Arena MRV na história

1. Atlético-MG 0 x 1 Flamengo - Copa do Brasil - 10 de novembro de 2024

O maior público da Arena MRV aconteceu na decisão da Copa do Brasil de 2024. O estádio recebeu 44.876 espectadores, que viram o Flamengo se sagrar campeão pela quinta vez da competição nacional.

2. Atlético-MG 3 x 0 River Plate – Copa Libertadores – 22 de outubro de 2024

O segundo maior público registrado na Arena MRV foi durante a vitória do Atlético Mineiro sobre o River Plate por 3 a 0 pela Copa Libertadores, com 44.870 torcedores presentes. Esse jogo marcou a força da torcida em apoio ao time em competições internacionais.

3. Atlético-MG 2 x 1 Corinthians – Brasileirão – 28 de julho de 2024

O segundo maior público foi no duelo entre Atlético Mineiro e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, com 44.048 torcedores. A vitória por 2 a 1 reforçou o apoio maciço dos torcedores nas arquibancadas.

4. Atlético-MG 2 x 2 Cruzeiro – Campeonato Mineiro – 30 de março de 2024

O clássico entre Atlético e Cruzeiro, realizado pelo Campeonato Mineiro, atraiu 42.592 torcedores. Em uma partida eletrizante, o empate em 2 a 2 mostrou a rivalidade acirrada entre os dois maiores clubes de Minas Gerais.

5. Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro – Campeonato Mineiro – 3 de fevereiro de 2024

Outro confronto entre Atlético e Cruzeiro no Campeonato Mineiro teve 42.585 torcedores. Neste jogo, o Cruzeiro saiu vitorioso por 2 a 0, mas a presença em massa da torcida atleticana destacou a importância do clássico.

6. Atlético-MG 2 x 0 Vasco da Gama – Brasileirão – 21 de julho de 2024

Em um duelo contra o Vasco da Gama pelo Brasileirão, o Atlético venceu por 2 a 0 em frente a 42.353 torcedores, reforçando o apoio da torcida alvinegra em busca de bons resultados no campeonato nacional.

7. Atlético-MG 0 x 1 Cruzeiro – Campeonato Mineiro – 22 de outubro de 2023

Em mais um clássico, o Atlético enfrentou o Cruzeiro em 2023, com um público de 42.068 torcedores. O jogo terminou com vitória do Cruzeiro por 1 a 0, mas o apoio da torcida atleticana foi intenso.

8. Atlético-MG 0 x 0 São Paulo – Copa do Brasil – 12 de setembro de 2024

No confronto entre Atlético e São Paulo pela Copa do Brasil, 41.552 torcedores acompanharam um jogo disputado que terminou em 0 a 0. A torcida compareceu em peso para apoiar o Galo.

9. Atlético-MG 1 x 3 Flamengo – Brasileirão – 3 de julho de 2024

Em um dos duelos mais esperados, o Atlético Mineiro enfrentou o Flamengo e teve 39.993 torcedores presentes. Apesar da derrota por 3 a 1, a Arena MRV esteve lotada, refletindo a paixão da torcida pelo clube.

10. Atlético-MG 1 x 1 Atlético-GO – Brasileirão – 30 de junho de 2024

Com 39.767 torcedores nas arquibancadas, o Atlético Mineiro empatou com o Atlético-GO em um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Esse público mostra a forte presença da torcida em todos os jogos, independentemente do adversário.

Esses números evidenciam a força e o entusiasmo dos torcedores do Atlético Mineiro, que lotam a Arena MRV para apoiar o Galo em jogos decisivos e clássicos regionais e nacionais. A atmosfera vibrante do estádio tem sido um fator importante para o time, reforçando o papel da torcida como o 12º jogador em campo.