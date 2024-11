PC Oliveira aponta erro da arbitragem na final entre Atlético-MG e Flamengo

PC Oliveira apontou erro da arbitragem em Atlético-MG e Flamengo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 17:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Um lance chamou atenção no primeiro tempo de Atlético-MG x Flamengo, na final da Copa do Brasil, no último domingo (10). Lyanco deu uma forte entrada em Arrascaeta na defesa e recebeu cartão amarelo de Raphael Claus. Narrador da Globo, Luis Roberto citou a opinião do ex-árbitro Paulo César de Oliveira na jogada.

➡️ Jornalistas apontam erro de arbitragem na final da Copa do Brasil: ‘Era pra vermelho’

- Vou trazer a opinião do Paulo César de Oliveira, nosso consultor de arbitragem. Ele disse que se configurou uma situação de gol. Pela bola, onde ela foi tocada pelo Arrascaeta e por só ter mais o Michael na configuração tática da jogada. No entendimento do PC Oliveira, era lance de cartão vermelho - disse Luis Roberto.

O lance gerou muita reclamação de jogadores e torcedores do Flamengo. Comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel também afirmou que Lyanco deveria ter sido expulso. No fim da partida, Claus aplicou cartão vermelho a Saravia por uma falta em Bruno Henrique.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil ao vencer os dois jogos das finais contra o Atlético-MG. No Maracanã, o Rubro-Negro abriu 3 a 1, com gols de Gabigol (2) e Arrascaeta, e na Arena MRV, a equipe de Filipe Luis venceu por 1 a 0, com gol de Gonzalo Plata.