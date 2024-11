Atlético-MG x Flamengo: procuradoria do STJD toma decisão após confusão na Copa do Brasil

Torcedores do Atlético-MG arremessaram bombas e tentaram invadir o gramado da Arena MRV na final da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 22:11 • Rio de Janeiro (RJ)

A Procuradoria do STJD denunciou o Atlético-MG pelas cenas de violência na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na Arena MRV. O Galo pode perder até dez mandos de campo, após ter sido denunciado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, com o episódio do último domingo (10), em Belo Horizonte.

➡️O Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2024; relembre os últimos dez campeões

O pedido da Procuradoria ao presidente do STJD é que a Arena MRV seja fechada até o julgamento da denúncia, que ainda não tem data marcada. Com isso, o clube mineiro mandaria seus jogos em outro estádio e sem presença de público.

Os procuradores da denúncia são Paulo Dantas, Mariana Andrade Rabelo, Eduardo Araújo e João Marcos Siqueira. O documento contém relato de bombas arremessadas, invasões ao gramado e aponta incapacidade da organização do estádio de gerir uma partida. Ao todo, são 17 páginas, com imagens. A análise será feita pelo presidente do STJD, Luis Octavio Veríssimo.

- As gravíssimas falhas do clube mandante ao não prevenir e conter imediatamente os atos de violência e de enorme desordem [...] corroboram a existência de risco concreto, que somente será afastado quando houver a comprovação da tomada de medidas logísticas, estruturais, administrativas e disciplinárias necessárias para fins de manutenção da segurança do estádio.

Entrega da taça da Copa do Brasil ao Flamengo foi com hino do Atlético-MG

Chamou a atenção também a indelicadeza dos donos da casa no momento da festa do Flamengo. O hino do Atlético-MG ficou rodando sem parar no sistema de som da Arena MRV até o momento em que os jogadores rubro-negros deixaram o campo, cerca de uma hora após o encerramento da partida.

Isso incluiu a cerimônia de entrega de medalhas e da taça, e até mesmo a volta olímpica. Quando os jogadores levaram o troféu para diante da arquibancada onde estavam os torcedores do Flamengo, e esses começaram a gritar o clássico "é campeão!", o volume do som do estádio foi aumentado.