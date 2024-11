Claus detalha na súmula tumulto e bombas no jogo entre Atlético-MG e Flamengo

Raphael Claus observa confusão na Arena MRV na final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 07:19 • Belo Horizonte (MG)

Árbitro da final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo, Raphael Claus detalhou na súmula o tumulto e bombas arremessadas por torcedores na Arena MRV. A confusão ganhou ainda mais força após o gol marcado por Gonzalo Plata.

- Foram arremessados bombas no gramado explodindo próximo dos jogadores aos 9 minutos, 49 minutos, 50 minutos e 52 minutos, vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante. Informo ainda que também foram arremessados copos plásticos no gramado aos 6 minutos, 45 minutos, 51 minutos e 82 minutos, vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante. Após o gol da equipe visitante, durante a comemoração, foram arremessados diversos objetos no campo de jogo vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante, na direção dos jogadores que estavam comemorando e também na direção da área técnica da equipe visitante. nesse momento a partida ficou paralisada por 7 minutos.

O documento também informa que houve diversas tentativas de invasão do gramado, principalmente minutos antes da premiação do Rubro-Negro. No entanto, as forças de segurança conseguiram conter os fãs.

- Informo também que nesse momento de paralisação um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo sendo contido e retirado pelos seguranças. Momentos antes do início da premiação houve uma tentativa de invasão por parte de torcedores da equipe mandante de forma ostensiva, sendo contida pela segurança privada e posteriormente com o auxílio da polícia militar, que inclusive utilizou bombas de efeito moral para conter a referida tentativa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não se manifestou oficialmente sobre a confusão ocorrida na final da Copa do Brasil. Ainda não houve punição aplicada contra o Atlético-MG, que volta a jogar na Arena MRV na quarta-feira (20) contra o Botafogo, pelo Brasileirão.

Torcedores do Atlético-MG com grades nas mãos em confusão na final da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Outro lado do tumulto em Atlético-MG x Flamengo

Além dos tumultos presenciados durante a partida, o Lance! relatou que houve confusão antes do início da bola rolar. Segundo relatos, torcedores do Flamengo tentaram invadir a área destinada aos torcedores visitantes na Arena MRV mesmo sem o ingresso do confronto.

Por conta disso, a Polícia Militar precisou agir com bombas de gás de pimenta, que foram sentidas até cerca de 30 minutos da etapa inicial do lado de dentro do estádio do Galo. Torcedores e funcionários reclamaram de irritação nos olhos.